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В лобовом столкновении на М10 погибла беременная 27-летняя девушка
3 августа на трассе М10 лоб в лоб столкнулись Volkswagen Golf и Opel, сообщил TUT.BY Официальный представитель управления Следственного комитета по Бресткой области Дмитрий Иванюк.
По предварительной информации Golf ехал в направлении Кобрина. В автомобиле ехали в качестве пассажиров три девушки. Около 23.15 во время обгона легковушка выехала на встречку и врезалась в Opel.
В ДТП погибла 27-летняя пассажирка Golf. По предварительной информации девушка была беремена. Водитель Golf и двое других пассажиров увезли в больницу. Их жизни ничего не угрожает. Мужчина, который находился за рулем Opel — в реанимации.
В отношении водителя Golf возбудили уголовное дело.
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В аварии один человек погиб, четверо - в больнице.
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