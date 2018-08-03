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В лобовом столкновении на М10 погибла беременная 27-летняя девушка

04.08.2018 13:16 — Разное | Tut.by  
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3 августа на трассе М10 лоб в лоб столкнулись Volkswagen Golf и Opel, сообщил TUT.BY Официальный представитель управления Следственного комитета по Бресткой области Дмитрий Иванюк.

По предварительной информации Golf ехал в направлении Кобрина. В автомобиле ехали в качестве пассажиров три девушки. Около 23.15 во время обгона легковушка выехала на встречку и врезалась в Opel.

В ДТП погибла 27-летняя пассажирка Golf. По предварительной информации девушка была беремена. Водитель Golf и двое других пассажиров увезли в больницу. Их жизни ничего не угрожает. Мужчина, который находился за рулем Opel — в реанимации.

В отношении водителя Golf возбудили уголовное дело.

 
 
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