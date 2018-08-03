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Сверхпопулярная Fortnite откажется от услуг Google Play Store из-за высокой комиссии
Издатель самой популярной игры последнего времени Fortnite отказался от распространения Android-версии через Play Store, чтобы не платить 30-процентную комиссию Google,
Пользователи Android смогут скачать установочный файл Fortnite с официального сайта игры. Epic Games официально подтвердила это после появившихся ранее на неделе слухов об отказе от Play Store. Основной причиной такого решения назвали экономическую эффективность.
Кроме этого, компания хочет наладить прямое взаимодействие с игроками.
«Epic хочет установить прямые отношения с потребителями на всех платформах, которые позволяют это. Интернет и цифровая революция сделали это возможным, устранив физические магазины и посредников», — отметил руководитель издателя.
iOS-версия игры распространяется через магазин приложений Apple — но пользователи операционной системы не могут самостоятельно устанавливать приложения, в отличие от более открытой Android. Представители Google пока не прокомментировали решение Epic Games.
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