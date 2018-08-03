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Сверхпопулярная Fortnite откажется от услуг Google Play Store из-за высокой комиссии

04.08.2018 12:30 — Разное | dev.by  
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Издатель самой популярной игры последнего времени Fortnite отказался от распространения Android-версии через Play Store, чтобы не платить 30-процентную комиссию Google, пишет The Verge.

Сверхпопулярная Fortnite откажется от услуг Google Play Store из-за высокой комиссии

Пользователи Android смогут скачать установочный файл Fortnite с официального сайта игры. Epic Games официально подтвердила это после появившихся ранее на неделе слухов об отказе от Play Store. Основной причиной такого решения назвали экономическую эффективность.

«30-процентный налог магазина — высокая стоимость в мире, где оставшимися 70 процентами игровые разработчики должны покрыть стоимость разработки, управления и поддержки игр. Это оправдано для консолей, где высока стоимость “железа”. Но для мгазаинов приложений это слишком высокая стоимость за те услуги, которые они предоставляют», — считает CEO Epic Games Тим Свини.

Кроме этого, компания хочет наладить прямое взаимодействие с игроками.

«Epic хочет установить прямые отношения с потребителями на всех платформах, которые позволяют это. Интернет и цифровая революция сделали это возможным, устранив физические магазины и посредников», — отметил руководитель издателя.

iOS-версия игры распространяется через магазин приложений Apple — но пользователи операционной системы не могут самостоятельно устанавливать приложения, в отличие от более открытой Android. Представители Google пока не прокомментировали решение Epic Games.

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Издатель самой популярной игры последнего времени Fortnite отказался от распространения Android-версии через Play Store, чтобы не платить 30-процентную комиссию Google, пишет The...
 
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