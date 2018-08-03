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«Профессионализм, отвага, честь»: пожарные-спасатели отметили 165-летний юбилей

04.08.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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«Профессионализм, отвага, честь» — это не просто красивый девиз пожарных, это образ жизни тех, кто выбрал для себя терпкий запах дыма от боевой одежды, жар обжигающего пламени и риск своей жизнью ради спасения чужой. 25 июля белорусские пожарные-спасатели отметили 165-летний юбилей службы и профессиональный праздник. Мероприятия по этому поводу проходили в нашем райцентре на прошлой неделе в среду и пятницу.

Праздник пожарной службы на Несвижчине в этом году без преувеличения можно назвать одним из самых ярких и запоминающихся городских событий лета. Большой дружной семьей его отмечали работники Несвижского   РОЧС, жители и гости города (на фото 3 — водитель ПАСЧ № 1         г. Несвиж прапорщик внутренней службы Алексей Медвецкий с женой и дочуркой). В среду на Ратушной площади в честь праздника состоялось открытие арт-объекта «Пожарная карета», подарка райцентру от огнеборцев нашего района (об этом «НН» рассказывали в № 55 за 27 июля).

Далее праздник продолжился в районном центре культуры, где прошло торжественное собрание и концерт. В  качестве почетных гостей присутствовали представители райисполкома, были приглашены ветераны пожарной службы, посвятившие многие годы этой тяжелой и опасной профессии, а также те, кто борется со стихией в эти дни, их жены и дети.

«Профессионализм, отвага, честь»: пожарные-спасатели отметили 165-летний юбилей

Фото 1

«Профессионализм, отвага, честь»: пожарные-спасатели отметили 165-летний юбилей

Фото 2

Выступая перед собравшимися, начальник районного отдела по чрезвычайным ситуациям подполковник внутренней службы Виталий Бокун отметил, что точкой отсчета для белорусских спасателей стало 25 июля 1853 года, когда Мин-ское губернское правление и городская дума приняли решение о создании пожарной части. В это время такие же появляются и в других белорусских городах. Так  борьба с огнем из повинности стала делом государственным.

Что же касается Несвижа, то в XIX веке огненная стихия была настоящей напастью для города, пожары принимали угрожающие масштабы. 13 сентября 1843 года страшнейший пожар чуть не уничтожил весь город — сгорело 150 домов, серьезно был поврежден доминиканский монастырь, потеряна верхняя часть городской ратуши. В 1880 году вновь в огне полыхала ратуша, был утрачен архив, который находился в городском магистрате, сгорела библиотека монастыря бенедиктинок. Всё это послужило определенной наукой, и XX столетие Несвиж встречал со своей пожарной командой, хорошо оснащенной специальным снаряжением. Появилась пожарная мотопомпа, была возведена деревянная пожарная каланча, которая располагалась в те годы на нынешней Ленинской улице. Еще одно пожарное отделение функционировало в другом районе города — на Новом месте. После освобождения райцентра в 1944 году в старом депо была вновь создана пожарная часть, на вооружении которой имелись насосы, мотопомпы и пожарная машина. В Несвижском районе заработала профессиональная пожарная охрана. В мае 1994 года началась военизация пожарной службы — военизированными стали пожарные части в г. Несвиже и г.п. Городея, отдельные пожарные посты — завода медицинских препаратов в пос. Альба, в деревнях Снов, Островки, Великая Липа, Солтановщина и Лань.

«Профессионализм, отвага, честь»: пожарные-спасатели отметили 165-летний юбилей

Фото 3

В 1998 г. Президент Республики Беларусь подписал Указ, на основании которого на базе военизированной пожарной службы было создано Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Новое ведомство объединило более 17 специализированных служб — пожаротушения, аварийно-спасательных работ, химической, радиационной безопасности, инженерных работ, водолазную, медицинскую, взрывотехническую, авиационную, поисково-спасательную, парашютно-десантную, кинологическую и другие.

— 25 октября 2010 года на Нес-вижчине был создан штаб ликвидации чрезвычайных ситуаций в составе четырех офицеров, — продолжил  свое выступление начальник РОЧС Виталий Бокун. — Основной его задачей является поддержание боевой готовности подразделений МЧС и организация ликвидации чрезвычайной ситуации на территории не только Несвижского района, но и Столбцовского, Копыльского и Клецкого. Сегодня районный отдел по чрезвычайным ситуациям состоит из шести пожарных аварийно-спасательных подразделений с общей штатной численностью 95 человек. За последние пять лет в отделе существенно обновился парк аварийно-спасательной техники, приобретено три пожарные автоцистерны на базе повышенной проходимости. На вооружении подразделений МЧС района стоит современное аварийно-спасательное оборудование, позволяющее проводить работы по тушению пожаров, а также спасению людей и ликвидации последствий ДТП, аварий с наличием химически-опасных веществ, проведению спасательных работ на высотных зданиях.

Виталий Вячеславович поблагодарил всех работников и ветеранов пожарной службы за их нелегкий труд, стойкость, героизм и мужество. Лучшим  в торжественной обстановке вручил заслуженные награды. Так, нагрудными знаками «Выдатнік» были отмечены водители аварийно-спасательной части № 1        г. Несвиж старшина внутренней службы Александр Лукьянчик и старший сержант внутренней службы Максим Гутько. Юбилейный нагрудный знак «165 лет пожарной службе» был вручен водителю ПАСЧ № 2 г.п. Городея старшему прапорщику внутренней службы Валерьяну Сильвановичу, командиру отделения ПАСП № 11 г. Несвиж старшему прапорщику внутренней службы Игорю Татуру (на фото 5 — слева), водителям ПАСП № 12 д. Солтановщина старшему прапорщику внутренней службы Сергею Щурскому и прапорщику внутренней службы Владимиру Скварко (на фото 5 — в центре).

«Профессионализм, отвага, честь»: пожарные-спасатели отметили 165-летний юбилей

Фото 4

«Профессионализм, отвага, честь»: пожарные-спасатели отметили 165-летний юбилей

Фото 5

«Профессионализм, отвага, честь»: пожарные-спасатели отметили 165-летний юбилей

Фото 6

«Профессионализм, отвага, честь»: пожарные-спасатели отметили 165-летний юбилей

Фото 7

Старшему лейтенанту внутренней службы Евгению Янцевичу (на фото 5 — справа) присвоено очередное специальное звание среднего начальствующего состава «капитан внутренней службы».

Согласно приказу учреждения «Минское областное управление МЧС», за образцовое исполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов по итогам работы за 1 полугодие 2018 года, большой вклад в предупреждение и ликвидацию пожаров и чрезвычайных ситуаций на территории области Почетной грамотой областного управления МЧС награжден старший помощник начальника штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций Несвижского РОЧС капитан внутренней службы Максим Болотяный (на фото 2 (справа) — с начальником Несвижского РОЧС Виталием Бокуном), Грамотой областного управления МЧС — диспетчер центра оперативного управления Несвижского РОЧС прапорщик внутренней службы Яна Давыденко (на фото 7 — справа) и водитель ПАСП № 11 г. Несвиж прапорщик внутренней службы Александр Сенько.

В адрес сотрудников МЧС слова искренней признательности и благодарности за службу высказал заместитель председателя районного исполнительного комитета Александр Балтенков. Почетной грамотой Несвижского районного исполнительного комитета за образцовое выполнение служебных обязанностей, проявление профессиональной инициативы и обеспечение высокой эффективности труда награждена старший инспектор группы делопроизводства и контроля исполнения Несвижского РОЧС Людмила Казачинская (на фото 7 — слева), Благодарностями  председателя Несвижского районного исполнительного комитета  за грамотные действия, мужество и героизм, проявленные при ликвидации пожаров, высокие показатели в профессиональной деятельности — старший помощник начальника штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций капитан внутренней службы Александр Абцешко (на фото 1 — с заместителем председателя райисполкома Александром Балтенковым), начальник ПАСП № 11 г. Несвиж старший лейте- нант внутренней службы Игорь Полещук, командир отделения ПАСП № 14 д. Снов старшина внутренней службы Евгений Яковец, командир отделения и водитель ПАСЧ № 1 г. Несвиж старшие сержанты внутренней службы Александр Боган и Александр Богдан, командир отделения ПАСЧ № 3 на объектах Несвижского управления магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» сержант внутренней службы Вадим Казакевич и член совета Несвижского районного отделения Белорусской общественной организации ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям «Спасатель» Олег Байрашевский (на фото 4).

Сердечно поздравили огнеборцев представители других ведомств — начальник районного отдела внутренних дел Андрей Петрученя и военный комиссар Несвижского и Копыльского районов Андрей Морозов. Они отметили, что пожарная служба представляет собой надежную и сплоченную армию профессионалов своего дела, которым по силам любое противостояние с огнем. Также ряд сотрудников Несвиж-ского РОЧС был поощрен за эффективное взаимодействие с данными ведомствами.

Особое внимание было уделено ветеранам пожарной службы. Им начальник Несвижского РОЧС Виталий Бокун вручил памятные медали «100 лет совет-ской пожарной охране».

Украшением торжественного мероприятия стала яркая концерт-ная программа. Со сцены в этот день звучали музыкальные подарки в исполнении народных ансамблей песни «Забава», «Акцент» и «Згода», образцового ансамбля гармонистов «Аношкаўскія музыкі», Сергея Колесникова, Ларисы Парханович, Игоря Горбачева, Алексея Абражея, Валерии Анифер, Ольги Александрович, дуэтов Инны Филипповой и Александра Иванова, Кирилла Маринича и Александра Карповича (на фото 6).

В пятницу жителям и гостям райцентра сотрудники Несвижского РОЧС и городского молодежного центра подарили незабываемый праздник, которого в истории Несвижа еще не было. На уникальный фестиваль «Стоп, пламя» на Ратушную площадь горожане пришли семьями и даже сильный ливень, благо длился он недолго, никому не испортил настроения и впечатлений. Было весело и многолюдно, все желающие смогли в полной мере оценить работу сотрудников пожарной службы, а некоторые даже — почувствовать себя настоящими огнеборцами.

«Профессионализм, отвага, честь»: пожарные-спасатели отметили 165-летний юбилей

Фото 8

«Профессионализм, отвага, честь»: пожарные-спасатели отметили 165-летний юбилей

Фото 9

«Профессионализм, отвага, честь»: пожарные-спасатели отметили 165-летний юбилей

Фото 10

Звук сирены и отблески мигалок приковали взгляды присутствующих к колонне специальной техники МЧС, которая, проехав по центральной улице города, направилась к зданию районного исполнительного комитета (фото 18). Здесь развернулось тактико-специальное учение «Операция: Исполком», в ходе которого демонстрировались возможности сил и средств Нес-вижского РОЧС при тушении пожаров и ведении аварийно-спасательных работ в зданиях с массовым пребыванием людей (фото 9,10). По легенде, в результате короткого замыкания электропроводки произошло возгорание на третьем этаже райисполкома. Пожар быстро распространялся. К моменту прибытия пожарных уже двое пострадали, необходима была эвакуация людей с третьего и четвертого этажей и одного человека с чердака. Сотрудники РОЧС в экстремальной ситуации работали оперативно и слаженно. В то время, когда звено газодымозащитников проводило разведку, выносило и выводило из здания пострадавших, личный состав автоколенчатого подъемника проводил эвакуацию людей с четвертого этажа. С помощью куба жизни был спасен пострадавший с третьего этажа. Подразделение с нештатными альпинистами эвакуировало человека с чердака и провело самоспасание с крыши здания. Операция «Исполком» прошла успешно.

«Профессионализм, отвага, честь»: пожарные-спасатели отметили 165-летний юбилей

Фото 11

«Профессионализм, отвага, честь»: пожарные-спасатели отметили 165-летний юбилей

Фото 12

«Профессионализм, отвага, честь»: пожарные-спасатели отметили 165-летний юбилей

Фото 13

«Профессионализм, отвага, честь»: пожарные-спасатели отметили 165-летний юбилей

Фото 14

«Профессионализм, отвага, честь»: пожарные-спасатели отметили 165-летний юбилей

Фото 15

Затем городская площадь превратилась в учебно-развлекательный полигон. Взрослые и дети могли поближе познакомиться с профессией пожарного-спасателя (фото 19), рассмотреть специальную технику и оборудование, сделать незабываемое фото. За участие в конкурсах гости праздника получали специальные талоны. Обменять их можно было на подарки: солдатскую кашу, катание на детских горках и прыжки на батуте, поднятие на автоколенчатом подъемнике (фото 14) и памятные сувениры. Дети рисовали рисунки на пожарную тематику, проверяли свои знания по пожарной безопасности, устанавливали автономный пожарный извещатель (фото 16). Работала детская развлекательно-игровая зона и для самых маленьких. Создавал веселое настроение и поддерживал участников в конкурсах ростовой мультяшный персонаж (фото 17).

Те, кто постарше, также не остались только в зрителях. Для желающих испытать свои силы, ловкость и смелость было организовано шесть интерактивных площадок. Здесь они надевали спецодежду (фото 11), раскручивали пожарный рукав, перемещали покрышку большегрузного автомобиля (фото 8), отжимались в аппаратах на сжатом воздухе. Самые решительные входили с дыхательным аппаратом АСВ в задымленную палатку и «спасали» мягкую игрушку (фото 12), сбивали при помощи стола высокого давления мячик. А шестеро участников, показавших лучший результат на этапах, получили шанс сыграть в суперигру. Им предстояло еще раз пройти все эти испытания, преодолеть так называемую полосу препятствий с элементами пожарной безопасности. За звание «Спасатель-2018» боролись четыре парня и две девушки. Все конкурсанты проявили невероятную выдержку и волю к победе. Третий результат в финальной игре показал Сергей Турейский, второй — Александр Леташко (фото 13). А вот быстрее всех с испытаниями справилась 16-летняя несвижанка Валерия Печкарева (фото 15). Как рассказала победительница, у нее уже был опыт участия в подобных меро-приятиях. Девушка обучается в Брестском областном кадетском училище и представляла учебное заведение на областных соревнованиях спасателей-пожарных, после входила в состав сборной команды на республиканском конкурсе. Дальнейшую жизнь Валерия также решила связать с Министерством по чрезвычайным ситуациям, планирует поступать в университет гражданской защиты МЧС Республики Беларусь.

«Профессионализм, отвага, честь»: пожарные-спасатели отметили 165-летний юбилей

Фото 16

«Профессионализм, отвага, честь»: пожарные-спасатели отметили 165-летний юбилей

Фото 17

«Профессионализм, отвага, честь»: пожарные-спасатели отметили 165-летний юбилей

Фото 18

«Профессионализм, отвага, честь»: пожарные-спасатели отметили 165-летний юбилей

Фото 19

«Профессионализм, отвага, честь»: пожарные-спасатели отметили 165-летний юбилей

Фото 20

Празднование юбилея пожарной службы на Ратушной площади продолжилось дискотекой «Всем будет жарко» и зажигательным огненным шоу «Огни на особом контроле» от коллектива «Infinity Fire» г. Барановичи (фото 20). А в конце мероприятия спасатели устроили настоящую водную феерию, подав воду из автоцистерны с помощью лафетного ствола. Так прошло посвящение желающих в ряды добровольцев-спасателей.

Оксана ГРОХ.

 

 


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«Профессионализм, отвага, честь» — это не просто красивый девиз пожарных, это образ жизни тех, кто выбрал для себя терпкий запах
 
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