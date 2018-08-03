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Засыпали вопросами

04.08.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Засыпали вопросами
На этой неделе прошла встреча заместителя председателя Свислочского райисполкома Семена Зайца с жителями деревни Сокольники. Вопросов у сельчан было немало.

 

Семен Сергеевич рассказал сельчанам об итогах социально-экономического развития района за 5 месяцев текущего года. За этот период из трех доведенных ключевых показателей эффективности выполнено три: по экспорту товаров и услуг, по привлечению прямых иностранных инвестиций на чистой основе, по снижению уровня затрат на производство и реализацию продукции. Также заместитель председателя отметил, что идет тенденция увеличения среднемесячной заработной платы по району, к маю она составила 665,0 руб. Уровень безработицы к численности экономически активного населения составил 0,4% – на учете состоят 28 безработных граждан.


Среди прочих на встрече были озвучены вопросы по капитальному ремонту дороги на участке Сокольники – Б. Бобровники, а также проведению дороги к близлежащему хутору от Б. Бобровников. Заместитель председателя райисполкома изучил ситуацию на месте и заверил, что эти вопросы будут поставлены на контроль.


Жители Сокольников интересовались, кто должен наводить порядок на месте снесенных или пустующих домовладений, когда должна проводиться очистка местного озера, кто может посодействовать в проведении косметического ремонта в действующем магазине «Родны кут», как можно спилить старые деревья, растущие у дороги. С просьбой о помощи в подготовке к отопительному периоду обратился одиноко проживающий пенсионер. Молодая жительница сетовала на несвоевременную откачку канализации в новых домах и частое отсутствие воды из-за неисправности водонапорной башни. Также прозвучали вопросы, связанные с освещением некоторых улиц, выделением техники для уборки урожая в частных подворьях, отсутствием сельской бани и другие.


По некоторым поступающим обращениям Семен Сергеевич сразу давал разъяснения, с другими в ближайшее время пообещал разобраться. Активное участие во встрече принимал депутат Порозовского сельсовета Станислав Савко, что свидетельствует о неравнодушии органов местного самоуправления к людским проблемам.

 

Снежана ЖУРНЕВИЧ.

Фото автора.

 
 
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На этой неделе прошла встреча заместителя председателя Свислочского райисполкома Семена Зайца с жителями деревни Сокольники. Вопросов у сельчан было немало.  
 
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