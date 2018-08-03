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Умер Александр Куллинкович

04.08.2018 13:51 — Разное | БДГ  
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Сегодня утром в Минске скончался легендарный белорусский рок-музыкант Александр Куллинкович. Ему было 46 лет.

Фронтмен группы «Нейро Дюбель» умер в одной из больниц Минска сегодня утром. Сообщается, что музыкант имел запущенную форму пневмонии, которая перетекла в легочную недостаточность, врачи не смогли ему помочь. Госпитализирован Куллинкович был накануне.

Сегодня группа Куллинковича должна была выступать на фестивале «Рок за Бобров».

Куллинкович родился 18 мая 1972 года в Смолевичах. Группа «Нейро Дюбель» была основана в 1989 году в Минске, выпустила 16 альбомов и стала одним из символов «поколения независимости». Именно за поддержку оппозиции «Нейро Дюбель» был внесен в так называемые «черные списки» музыкальных групп, которым в 2000-ые запретили гастроли, концерты и другие выступления.

О прощании с музыкантом будет сообщено позднее. БДГ выражает свои соболезнования семье и друзьям музыканта.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня утром в Минске скончался легендарный белорусский рок-музыкант Александр Куллинкович. Ему было 46 лет.
 
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