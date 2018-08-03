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История счастливого спасения: в Городокском районе спасли пожилого мужчину, который почти неделю бродил по лесу
Новости Беларуси. В Городокском районе найден пожилой мужчина, который почти 6 дней блуждал в лесу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О пропаже витебчанина в милицию сообщила его дочь. Правоохранители сразу же предположили, что пенсионер ушел в лес, так как в доме отсутствовали резиновые сапоги и рюкзак. После чего сразу же приступили к поискам.
Шкуратова Ольга, официальный представитель УВД Витебского облисполкома:
На след мужчины удалось выйти только спустя шесть дней. Его нашли в болоте в критическом состоянии. Незамедлительно на место прибыла бригада скорой помощи и спасатели. Ближайший подъезд на автомобиле был на расстоянии полутора километров. Сотрудники напрямую, сквозь лесную чащу вынесли на носилках мужчину к медикам, которые оказали первую помощь и доставили пенсионера в больницу.
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История счастливого спасения: в Городокском районе спасли пожилого мужчину, который почти неделю бродил по лесу
Новости Беларуси. В Городокском районе найден пожилой мужчина, который почти 6 дней блуждал в лесу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минском районе...
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