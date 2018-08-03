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Пассажирский поезд протаранил здание Греции

04.08.2018 14:55 — Разное | СТВ  
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Новости Греции. В Греции пассажирский поезд протаранил здание: 2 человека пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пассажирский поезд протаранил здание Греции

Авария произошла в городе Лариса, в центральной части страны. На данный момент известно, что после перевода стрелок поезд сошел с рельсов, затем въехал в стену местного вокзала. Стекла состава в результате оказались разбиты, повреждены полки и сиденья.

Пассажирский поезд протаранил здание Греции

На данный момент сообщается о двух пострадавших женщинах, которые находились в здании в момент аварии. Они госпитализированы с тяжелыми травмами.

Пассажирский поезд протаранил здание Греции

 
 
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Новости Греции. В Греции пассажирский поезд протаранил здание: 2 человека пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авария произошла в городе...
 
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