Как видят мир люди с плохим зрением? Показал художник

Художник из ЮАР Филип Барлоу в своих кратинах показывает мир глазами людей с плохим зрением.

Выставка работ Барлоу сейчас проходит в одной из галерей современного искусства в Лондоне.



Фото: instagram.com/philipbarlow



Фото: instagram.com/everard_read_london

Художник прославился теем, что изображает на картинах то, как видят люди с близорукостью. Некоторые пейзажи их глазами автор публикует на своей странице в Instagram.



Фото: instagram.com/philipbarlow

За публикациями в социальной сети следят более 9 тысяч человек.

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Фото: instagram.com/philipbarlow