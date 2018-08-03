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Как видят мир люди с плохим зрением? Показал художник
Художник из ЮАР Филип Барлоу в своих кратинах показывает мир глазами людей с плохим зрением.
Выставка работ Барлоу сейчас проходит в одной из галерей современного искусства в Лондоне.
Художник прославился теем, что изображает на картинах то, как видят люди с близорукостью. Некоторые пейзажи их глазами автор публикует на своей странице в Instagram.
За публикациями в социальной сети следят более 9 тысяч человек.
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Художник из ЮАР Филип Барлоу в своих кратинах показывает мир глазами людей с плохим зрением. Выставка работ Барлоу сейчас проходит в одной из галерей современного...
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