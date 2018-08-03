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Задел лопастями металлический трос второго вертолета: подробности крушения Ми-8 в Краснодарском крае
Новости России. В Красноярском крае разбился вертолет Ми-8, погибли 18 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди них: три члена экипажа и 15 работников нефтегазовой компании. По предварительным данным, два вертолета одной авиакомпании выполняли взлет вблизи друг от друга в районе Ванкорского нефтяного месторождения.
Ми-8 успел пролететь два километра, и по одной из версий, задел лопастями металлический трос с грузом второй машины. Затем упал и при столкновении с землей разбился. Причиной крушения вертолета также могла стать техническая неисправность или ошибка пилотирования. По факту крушения возбуждено уголовное дело.
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Задел лопастями металлический трос второго вертолета: подробности крушения Ми-8 в Краснодарском крае
Новости России. В Красноярском крае разбился вертолет Ми-8, погибли 18 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Красноярском крае произошло крушение...
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