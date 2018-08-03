Задел лопастями металлический трос второго вертолета: подробности крушения Ми-8 в Краснодарском крае

Новости России. В Красноярском крае разбился вертолет Ми-8, погибли 18 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Красноярском крае произошло крушение вертолета Ми-8. Погибли 18 человек

Среди них: три члена экипажа и 15 работников нефтегазовой компании. По предварительным данным, два вертолета одной авиакомпании выполняли взлет вблизи друг от друга в районе Ванкорского нефтяного месторождения.





Ми-8 успел пролететь два километра, и по одной из версий, задел лопастями металлический трос с грузом второй машины. Затем упал и при столкновении с землей разбился. Причиной крушения вертолета также могла стать техническая неисправность или ошибка пилотирования. По факту крушения возбуждено уголовное дело.