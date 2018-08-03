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Умер музыкант Александр Куллинкович. Ему было 46 лет
Новости Беларуси. На 47 году жизни скончался музыкант Александр Куллинкович.
Об этом сообщили коллеги и близкие лидера группы «Нейро Дюбель».
Третьего августа самочувствие музыканта ухудшилось и он был доставлен в больницу.
Четвертого августа группа «Нейро Дюбель» должна была выступать на музыкальном фестивале на аэродроме Боровая.
Теле- и радиоведущая Катя Пытлева выразила свои соболезнования в связи со смертью музыканта. «Как так-то... Дядя Саша. Спасибо за все, за музыку, за безумный драйв, всегда искреннее и теплое личное общение... За все. Тебя будет очень не хватать. С тобой ушла часть отечественной рок-музыки. Невозможно осознать, что тебя больше нет».
Дата и место прощания с Александром Куллинковичем пока неизвестны.
Интервью с группой «Нейро Дюбель» (
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Новости Беларуси. На 47 году жизни скончался музыкант Александр Куллинкович. Об этом сообщили коллеги и близкие лидера группы «Нейро Дюбель». Третьего августа...
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