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Королёва, Лолита и Гудков на треш-свадьбе 90-х: реакция сети на новый клип Димы Билана «Пьяная любовь»
Третьего августа состоялась премьера клипа Димы Билана и певицы Polina на песню «Пьяная любовь».
Ролик длится девять с половиной минут. В центре сюжета – провинциальная свадьба 90-х с ее традициями, коврами, конкурсами от тамады, гостями в леопардовых платьях и дракой в конце.
Дима Билан играет роль жениха – в кремовом костюме, с челкой и розовой рубашкой. Невесту играет Polina.
Клип снят в эстетике 90 и будто воспроизводится на VHS-кассете.
Кроме этого в съемках ролика приняли участие знаменитости – от Наташи Королевой, спевшей песню «Синие лебеди» до братьев Запашных, которые приехали на свадьбу с тигром.
Мать жениха сыграла актриса Юлия Ауг, его бывшую девушку – Маша Миногарова, работницу ЗАГСа – Лолита.
Режиссером стала Дарья Чаруша, а среди креативных продюсеров был Александр Гудков. На своей странице он иронично отметил, что «Слава богу, нашлась эта запись! Раритет! Всё оцифровали».
Дима Билан поблагодарил всех за участие в своем клипе.
Дима Билан:
Клип менее, чем за сутки, посмотрели более 760 тысяч раз. Он находится в трендах YouTube.
Интернет-пользователи оказались в восторге от ироничной и ностальгической работе исполнителей.
«Весь ролик ловил флэшбэки, очень круто! Спасибо за ностальгию!»,
«Весело и одновременно грустно. Классная работа»,
«Я бы вернулся назад без раздумий будь машина времени!»,
«Был на таких свадьбах».
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Королёва, Лолита и Гудков на треш-свадьбе 90-х: реакция сети на новый клип Димы Билана «Пьяная любовь»
Третьего августа состоялась премьера клипа Димы Билана и певицы Polina на песню «Пьяная любовь». Ролик длится девять с половиной минут. В центре сюжета –...
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