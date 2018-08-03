Королёва, Лолита и Гудков на треш-свадьбе 90-х: реакция сети на новый клип Димы Билана «Пьяная любовь»

Третьего августа состоялась премьера клипа Димы Билана и певицы Polina на песню «Пьяная любовь».

Ролик длится девять с половиной минут. В центре сюжета – провинциальная свадьба 90-х с ее традициями, коврами, конкурсами от тамады, гостями в леопардовых платьях и дракой в конце.



Кадр из клипа «Пьяная любовь», опубликованного на YouTube-канале bilanofficial

Дима Билан играет роль жениха – в кремовом костюме, с челкой и розовой рубашкой. Невесту играет Polina.

В стиле свадеб 90-х и с дракой. Как снимали клип Димы Билана ( читать далее ).



Кадр из клипа «Пьяная любовь», опубликованного на YouTube-канале bilanofficial

Клип снят в эстетике 90 и будто воспроизводится на VHS-кассете.

Кроме этого в съемках ролика приняли участие знаменитости – от Наташи Королевой, спевшей песню «Синие лебеди» до братьев Запашных, которые приехали на свадьбу с тигром.



Кадр из клипа «Пьяная любовь», опубликованного на YouTube-канале bilanofficial

Мать жениха сыграла актриса Юлия Ауг, его бывшую девушку – Маша Миногарова, работницу ЗАГСа – Лолита.





Режиссером стала Дарья Чаруша, а среди креативных продюсеров был Александр Гудков. На своей странице он иронично отметил, что «Слава богу, нашлась эта запись! Раритет! Всё оцифровали».





Дима Билан поблагодарил всех за участие в своем клипе.

Дима Билан:

Вас обожаю невероятно. Это новая история новых парадигм в музыкальных видеофильмах.





Клип менее, чем за сутки, посмотрели более 760 тысяч раз. Он находится в трендах YouTube.



Фото: instagram.com/bilanofficial

Интернет-пользователи оказались в восторге от ироничной и ностальгической работе исполнителей.

«Весь ролик ловил флэшбэки, очень круто! Спасибо за ностальгию!»,



Фото: instagram.com/askoldzap

«Весело и одновременно грустно﻿. Классная работа»,

«Я бы вернулся назад без раздумий будь машина времени!»,

«Был на таких свадьбах».



Фото: instagram.com/askoldzap