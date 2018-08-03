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Милиция задержала организатора свинг-вечеринки. Опять

04.08.2018 15:00 — Разное | KYKY  
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30 июля мы писали, как спецназ сорвал свинг-вечеринку в Боровлянах и задержал ее организатора. Славу Казанову и его напарника обвинили в организации и содержании притона для занятия проституциейю. Сейчас открылись новые сведения – о совершении насильственных действий сексуального характера, пишет TUT.by с ссылкой МВД.

Славу Казанову обвинили в совершении насильственных действий во время его секс-вечеринок. В МВД также отметили, что мужчина ранее судим за изнасилование, убийство, разбой и кражи. Прямого обвинения по определенной статье пока нет – ждем решения Следственного комитета.

Напомним, в ночь на 28 июля спецназ ворвался в дом в Боровлянах, где проводилась свинг-вечеринка, и задержал всех ее участников. По сведениям МВД, двое неработающих минчан с 2016 по 2018 год проводили закрытые секс-вечеринки. Мужчины за вход платили от 200 до 370 рублей, пары – 120 рублей. Женщины проходили бесплатно. На вечеринках были проститутки, ведущие тематических конкурсов, бармены, услуги которых входили в стоимость. Также в оплату включался алкоголь, еда, сауна и бассейн. 

В отношении организаторов подпольного борделя Минский РОСК возбудил уголовное дело по статье 171 Уголовного кодекса Беларуси («организация и (или) использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией»).

 
 
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30 июля мы писали, как спецназ сорвал свинг-вечеринку в Боровлянах и задержал ее организатора. Славу Казанову и его напарника обвинили в организации и содержании...
 
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