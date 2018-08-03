|
Милиция задержала организатора свинг-вечеринки. Опять
>
30 июля мы
Славу Казанову обвинили в совершении насильственных действий во время его секс-вечеринок. В МВД также отметили, что мужчина ранее судим за изнасилование, убийство, разбой и кражи. Прямого обвинения по определенной статье пока нет – ждем решения Следственного комитета.
Напомним, в ночь на 28 июля спецназ ворвался в дом в Боровлянах, где проводилась свинг-вечеринка, и задержал всех ее участников. По сведениям МВД, двое неработающих минчан с 2016 по 2018 год проводили закрытые секс-вечеринки. Мужчины за вход платили от 200 до 370 рублей, пары – 120 рублей. Женщины проходили бесплатно. На вечеринках были проститутки, ведущие тематических конкурсов, бармены, услуги которых входили в стоимость. Также в оплату включался алкоголь, еда, сауна и бассейн.
В отношении организаторов подпольного борделя Минский РОСК возбудил уголовное дело по статье 171 Уголовного кодекса Беларуси («организация и (или) использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией»).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
30 июля мы писали, как спецназ сорвал свинг-вечеринку в Боровлянах и задержал ее организатора. Славу Казанову и его напарника обвинили в организации и содержании...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)