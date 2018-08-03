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Зрители на сцене, гироскутеры и дрон. В Купаловском театре поставили «современного» Шекспира

04.08.2018 14:40 — Разное | KYKY  
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Вчера, 4 августа, российский режиссер Андрей Прикотенко устроил предпоказ своей постановки «Сон в купальскую ночь» по Шекспиру в театре имени Янки Купалы. Спектакль с гироскутерами, рэпом на беларуском и зрителями на сцене откроет 99-й театральный сезон. «Радыё Свабода» подготовила фоторепортаж с предпоказа.

Режиссер взял за основу лирическую линию пьесы «Сон в летнюю ночь». В отличие от персонажей книги, актеры в Минске разговаривают, поют и читают рэп на беларуском языке, катаются на гироскутерах и делают селфи.

В спектакле нет сцены в привычном понимании – только большой куб с голографическим покрытием в центре. По периметру в паре метров от него будут стоять зрители. Андрей Прикотенко считает, что самые дорогие билеты на спектакль должны быть как раз на сцену.

«Это сон, это фантастическое место действия, это дает эффект призрачности, сказочности. Мы меняем оптику и смотрим по-другому, потому что сцены фактически нет», – говорит Ольга Шаишмелашвили, сценограф.

У режиссера есть беларуские корни – его бабушка родом из-под Гомеля. Режиссер хотел перенести все действие спектакля из Афин в Минск, но художественный руководитель Купаловского театра Николай Пинигин не позволил.

«Действие пьесы «Сон в летнюю ночь» происходит в Афинах, произведение написано в конце ХVI века. Афины для тогдашней Англии – бог знает где, а Возрождение еще сильно не вошло в европейскую культуру. Афины выбраны автором как забытое богом место, осколок Османской империи. Однако сказать, что Минск – забытое богом место, нельзя. И я понял пожелание Николая Пинигина не переносить действие пьесы в Минск – оно осталось в Афинах, как и написал Шекспир», – рассказывает Андрей Прикотенко.

Открытием для режиссера стал беларуский язык – Прикотенко считает, что мелодика мовы в разы лучше мелодики русского языка: «В беларуском языке больше древности, архаичной энергии, чем в современном русском, который все больше теряет, заимствует слов из других языков. А беларуский язык остался артефактом, законсервированным на определенный срок, и у него больше той мелодии, которая есть в древнеанглийском язык, на котором написана пьеса. И мне даже кажется, что русский перевод Алеся Рязанова лучше российских переводов, которых около 20».

Премьера спектакля состоится 7, 8 и 9 сентября. Таким образом в новом 99-м театральном сезоне будет нарушена традиция начинать сезон с «Павлинки».

 

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Вчера, 4 августа, российский режиссер Андрей Прикотенко устроил предпоказ своей постановки «Сон в купальскую ночь» по Шекспиру в театре имени Янки Купалы....
 
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