Северная Корея не сворачивает ядерную и ракетную программы – Совбез ООН

Совет безопасности ООН представил отчёт, в котором утверждается, что КНДР не собирается сворачивать ядерную программу, а также занимается контрабандой нефти и угля.

Кроме того, есть доказательства сотрудничества Пхеньяна с Сирией в военной сфере. Также Северная Корея, по данным отчёта, нарушила запрет на экспорт текстиля, поставив товары на сумму свыше 100 миллионов долларов в страны Азии, Африки и Латинской Америки в период с осени 2017 по весну 2018 годов.

На просьбу прокомментировать факты, представленные в докладе, представители миссии КНДР в ООН ответили отказом.