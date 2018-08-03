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Северная Корея не сворачивает ядерную и ракетную программы – Совбез ООН

04.08.2018 15:38 — Разное | ОНТ  
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Совет безопасности ООН представил отчёт, в котором утверждается, что КНДР не собирается сворачивать ядерную программу, а также занимается контрабандой нефти и угля.

Кроме того, есть доказательства сотрудничества Пхеньяна с Сирией в военной сфере. Также Северная Корея, по данным отчёта, нарушила запрет на экспорт текстиля, поставив товары на сумму свыше 100 миллионов долларов в страны Азии, Африки и Латинской Америки в период с осени 2017 по весну 2018 годов.

На просьбу прокомментировать факты, представленные в докладе, представители миссии КНДР в ООН ответили отказом.

 
 
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​Совет безопасности ООН представил отчёт, в котором утверждается, что КНДР не собирается сворачивать ядерную программу, а также занимается контрабандой нефти и...
 
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