Итоги уборочной: впереди по намолоту – Минский регион, следом идут Брестская и Гродненская области

Новости Беларуси. И к теме уборочной компании. Намолот зерна в Беларуси уже перевалил за 3 миллиона тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока в стране стоит жаркая и сухая погода аграрии проводят в поле весь день. На сегодня жатва в цифрах выглядит так: впереди по намолоту Минский регион, следом за ним почти вровень идут Брестская и Гродненская области, заметно уступают в этой негласной гонке гомельчане, Могилев и витебский регионы.