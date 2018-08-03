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Организатор секс-вечеринок под Минском задержан
Новости Беларуси. Правоохранители задержали организатора секс-вечеринок под Минском.
Эту информацию опубликовало МВД Беларуси на своей официальной странице в Facebook.
Задержанному мужчине инкриминируется совершение насильственных действий во время этих вечеринок.
Сообщается, что он уже был ранее судим за изнасилование, убийство, разбой, кражи.
Сотрудники СК дадут правовую оценку.
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Новости Беларуси. Правоохранители задержали организатора секс-вечеринок под Минском. Эту информацию опубликовало МВД Беларуси на своей официальной странице в...
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