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В Витебской области сотрудники ГАИ угощают участников дорожного движения питьевой водой

04.08.2018 15:57 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Сегодня в Беларусь все также жарко. Непривычно горячие дни стоят даже на севере страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебской области сотрудники ГАИ угощают участников дорожного движения питьевой водой

И 4 августа в Витебской области стартует акция: сотрудники ГАИ предложат питьевую воду пешеходам и водителям. Таким образом, дорожные инспекторы намерены призвать всех участников дорожного движения к тому, чтобы быть внимательными не только за рулем но и к своему здоровью.

В Витебской области сотрудники ГАИ угощают участников дорожного движения питьевой водой

В Витебской области сотрудники ГАИ угощают участников дорожного движения питьевой водой

В Витебской области сотрудники ГАИ угощают участников дорожного движения питьевой водой

 
 
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Новости Беларуси. Сегодня в Беларусь все также жарко. Непривычно горячие дни стоят даже на севере страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И 4 августа...
 
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