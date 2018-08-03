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Белорусские инженеры создали комбайн, работающий на газовом топливе
Новости Беларуси. Новые машины тестируют сейчас на полях Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Природный газ не только самое экологически чистое топливо, он еще и существенно удешевляет уборочную. Экономия на топливе может достигать 60 процентов. 400 кубометров сжатого природного газа перетекает в углепластиковые баллоны всего за 10 минут. Этого объема хватит на 10 часов беспрерывной работы.
Александр Шантыко, директор научно-технического центра комбайностроения ОАО «Гомсельмаш»:
Василий Антонюк, заместитель директора научно-технического центра комбайностроения ОАО «Гомсельмаш»:
Еще один важный плюс – экологичность природного газа. Метан считается одним из самых чистых вариантов топлива для двигателей внутреннего сгорания. Мотор новинки соответствует классу стандарту «Евро-5». За два сезона испытаний в Гомельском районе отработана и система заправки прямо в поле.
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Новости Беларуси. Новые машины тестируют сейчас на полях Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Природный газ не только самое...
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