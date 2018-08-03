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Белорусские инженеры создали комбайн, работающий на газовом топливе

04.08.2018 15:49 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Новые машины тестируют сейчас на полях Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские инженеры создали комбайн, работающий на газовом топливе

Природный газ не только самое экологически чистое топливо, он еще и существенно удешевляет уборочную. Экономия на топливе может достигать 60 процентов. 400 кубометров сжатого природного газа перетекает в углепластиковые баллоны всего за 10 минут. Этого объема хватит на 10 часов беспрерывной работы.

Белорусские инженеры создали комбайн, работающий на газовом топливе

Белорусские инженеры создали комбайн, работающий на газовом топливе

Александр Шантыко, директор научно-технического центра комбайностроения ОАО «Гомсельмаш»:
Здесь применен двигатель, работающий исключительно на газовом топливе. Это самая главное, что применено инженерами. Какую задачу мы ставили перед собой? Главное – это экономика. Машина, работающая на газовом топливе, по сравнению с обычным топливом – это минус 40-60 процентов экономии. На выходе мы должны получить и получаем более дешевый продукт.

Белорусские инженеры создали комбайн, работающий на газовом топливе

Василий Антонюк, заместитель директора научно-технического центра комбайностроения ОАО «Гомсельмаш»:
В России уже есть целые регионы или целые районы, которые используют газомоторное топливо и в автомобилях, и в тракторах. Если такой комбайн попадает в хозяйство, где уже налажена система, есть стационарные заправки, где заправляют комбайн как топливом, так и газом. Нет никаких проблем.

Белорусские инженеры создали комбайн, работающий на газовом топливе

Еще один важный плюс – экологичность природного газа. Метан считается одним из самых чистых вариантов топлива для двигателей внутреннего сгорания. Мотор новинки соответствует классу стандарту «Евро-5». За два сезона испытаний в Гомельском районе отработана и система заправки прямо в поле. 

Белорусские инженеры создали комбайн, работающий на газовом топливе

 
 
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Новости Беларуси. Новые машины тестируют сейчас на полях Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Природный газ не только самое...
 
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