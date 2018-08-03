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Белорусы завоевали первое серебро на Армейских международных играх

04.08.2018 15:32 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Итоги конкурса «Воин содружества» подвели в Армении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы завоевали первое серебро на Армейских международных играх

В 2018 году состязание впервые вышло за рамки СНГ. Помимо России, Беларуси, Казахстана и Армении к военному многоборью присоединились Греция и Иран. Участники соревновались в стрельбе, мерились силами, а на полосе препятствий преодолевали рвы, водные преграды, разбирали и собирали оружие на скорость.

Белорусы завоевали первое серебро на Армейских международных играх

Демонстрировали армейскую сноровку в первенстве даже девушки. Впрочем, все точки над «и» расставил конкурс талантов. В результате сборная Беларуси заняла второе место, с небольшим отрывом ее обошла команда Казахстана, на третьей позиции расположились участники из Армении.

Белорусы завоевали первое серебро на Армейских международных играх

Белорусы завоевали первое серебро на Армейских международных играх

 
 
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Новости Беларуси. Итоги конкурса «Воин содружества» подвели в Армении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2018 году состязание впервые вышло за рамки...
 
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