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День десантников отмечают на «Линии Сталина»
4 августа в комплексе «Линия Сталина» – масштабный праздник по случаю Дня десантников.
Мастерство показывают силы специальных операций.
Реконструкторы продемонстрировали одну из операций советской армии времен афганской войны. На поле – более 30 человек, а поддержка в небе – авиация. Исход столкновения решает бронетехника. На зрительских трибунах – много десантников и тех, кто просто интересуется военной историей.
Праздник продлится целый день. Это и выступления парашютистов, и показательные полёты асов минского аэроклуба.
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4 августа в комплексе «Линия Сталина» – масштабный праздник по случаю Дня десантников.
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