​День десантников отмечают на «Линии Сталина»

4 августа в комплексе «Линия Сталина» – масштабный праздник по случаю Дня десантников.

Мастерство показывают силы специальных операций.

Реконструкторы продемонстрировали одну из операций советской армии времен афганской войны. На поле – более 30 человек, а поддержка в небе – авиация. Исход столкновения решает бронетехника. На зрительских трибунах – много десантников и тех, кто просто интересуется военной историей.

Праздник продлится целый день. Это и выступления парашютистов, и показательные полёты асов минского аэроклуба.