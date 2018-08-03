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​День десантников отмечают на «Линии Сталина»

04.08.2018 17:08 — Разное | ОНТ  
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4 августа в комплексе «Линия Сталина» – масштабный праздник по случаю Дня десантников.

Мастерство показывают силы специальных операций.


Реконструкторы продемонстрировали одну из операций советской армии времен афганской войны. На поле – более 30 человек, а поддержка в небе – авиация. Исход столкновения решает бронетехника. На зрительских трибунах – много десантников и тех, кто просто интересуется военной историей.


Праздник продлится целый день. Это и выступления парашютистов, и показательные полёты асов минского аэроклуба.

 
 
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4 августа в комплексе «Линия Сталина» – масштабный праздник по случаю Дня десантников.
 
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