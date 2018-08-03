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На пленэре резчиков в Коробчицах мастера вырезают из дубов музыку и танцы краковяк, польку и семь-сорок

04.08.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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В агротуристическом комплексе «Гарадзенскі маёнтак «Каробчыцы» проходит юбилейный, десятый пленэр резчиков по дереву. Участие в нем принимают 22 мастера из Беларуси, России, Польши, Украины и Литвы. Такое количество художников по дереву обеспечило нынешнему событию статус самого крупного пленэра региона. 

– Когда десять лет назад мы только задумывали такой пленэр, были опасения, сможем ли собрать достойных мастеров, – поделился во время открытия генеральный директор Гродненского мясокомбината Анатолий Гришук. – Нынешний пленэр стал массовым и собрал более 20 человек. Значит, он интересен и нужен. Можно придумать много причин, чтобы не приехать, но вы здесь, и я искренне вам благодарен, – обратился он к участникам. – Всегда удивляюсь таким людям, как вы – вроде похожим на остальных, однако, умеющим из бревна сделать буквально - сказку. И ваши работы стали настоящим украшением комплекса. 

На пленэре резчиков в Коробчицах мастера вырезают из дубов музыку и танцы краковяк, польку и семь-сорок
На пленэре резчиков в Коробчицах мастера вырезают из дубов музыку и танцы краковяк, польку и семь-сорок


Приветствовали мастеров и представители почетных консульств Литвы, Польши и Украины. 

По давней традиции первый сруб доверено сделать самому старшему мастеру – Николаю Скляру. Один точный удар топором и в руках оказывается отколотая от могучего ствола увесистая щепа, на которой свои автографы оставили организаторы, почетные гости и участники X Международного пленэра. 

На пленэре резчиков в Коробчицах мастера вырезают из дубов музыку и танцы краковяк, польку и семь-сорок
На пленэре резчиков в Коробчицах мастера вырезают из дубов музыку и танцы краковяк, польку и семь-сорок


Каждый год организаторы выбирают новую тему. Мастера за это десятилетие уже создавали сказочных героев, мифических существ, делали необычные скамейки… Тема нынешнего созвучна Году малой родины  – «Песни и танцы малой родины». 

 Признаться, сначала не знали, как лучше воплотить задание в жизнь. А потом решили: раз уж на нашей земле испокон веков дружно жили, сохраняя свои традиции, люди разных национальностей, мы покажем их танцы как часть культуры. Участники пленэра разделились на семь групп, и каждая создает свою композицию танцоров и музыкантов. Будут «Лявониха», «Полька», «Краковяк», «7:40» и другие, – рассказал организатор пленэра Валентин Богдевич. 

На пленэре резчиков в Коробчицах мастера вырезают из дубов музыку и танцы краковяк, польку и семь-сорок


Есть у мастеров идея сделать финальную композицию интерактивной, наподобие недавно установленных в парке усадьбы скульптур «Красавица и Чудовище», где у красавицы загорается цветочек, а чудовище издает звук, стоит кому-то приблизиться. 

На пленэре резчиков в Коробчицах мастера вырезают из дубов музыку и танцы краковяк, польку и семь-сорок


Проходит пленэр с 1 по 8 августа. Мастера хоть и приступили к работе совсем недавно, однако же, огромные дубовые стволы уже приобрели черты будущих деревянных шедевров. И за грубыми линиями угадываются будущие одежды, музыкальные инструменты и даже выражения лиц. 

Анжей Мирончук и Сильвестр Сова из Польши работают над парой, танцующей «Краковяк» - они готовятся сделать первый шаг, как только зазвучит музыка. 

На пленэре резчиков в Коробчицах мастера вырезают из дубов музыку и танцы краковяк, польку и семь-сорок


Как рассказал Сильвестр Сова, который резьбой по дереву занимается 39 лет, его особенно интересуют скульптуры людей и фольклорные темы. Так что он с воодушевлением строгает, пилит и рубит - старается отразить основные черты польского костюма. У мужчины будут шапка с большим пером павлина и свисающей лентой, пояс, черные сапоги, цветочный узор на костюме и много других деталей. 

На пленэре резчиков в Коробчицах мастера вырезают из дубов музыку и танцы краковяк, польку и семь-сорок


А вот рядом босая девушка с башмаками в руках. 

- В литовском танце клумпакоис эти деревянные башмаки оказываются то на ногах, то в руках танцующих, - пояснил мастер из Литвы Пранас Пятронис. 

В композиции также будет и фигура музыканта с гармошкой. К слову, этот мастер не впервые участвует в гродненском пленэре. Приехав в усадьбу вновь, с удовольствием отметил, что его работы – скамейки с совами и солдатами украшают территорию. 

Какие еще танцы «исполнят» и проиллюстрируют деревянные композиции, можно будет увидеть после 8 августа, когда мастера завершат работу. 

На пленэре резчиков в Коробчицах мастера вырезают из дубов музыку и танцы краковяк, польку и семь-сорок
На пленэре резчиков в Коробчицах мастера вырезают из дубов музыку и танцы краковяк, польку и семь-сорок
На пленэре резчиков в Коробчицах мастера вырезают из дубов музыку и танцы краковяк, польку и семь-сорок

 
 
 
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В агротуристическом комплексе «Гарадзенскі маёнтак «Каробчыцы» проходит юбилейный, десятый пленэр резчиков по дереву. Участие в нем принимают 22 мастера из...
 
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