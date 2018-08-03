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За брусникой – с 20 августа, за клюквой – с 6 сентября: установлены сроки сбора ягод

04.08.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Гродненский областной исполнительный комитет на основании  решения №397 16 июля 2018 г. г. Гродно установил сроки сбора ягод в регионе.
 
О сроках сбора, заготовки (закупки) дикорастущих ягод брусники и клюквы на территории Гродненской области в 2018 году. На основании части четвертой статьи 45 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2003 года «О растительном мире» Гродненский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
 
1. Установить в 2018 году сроки сбора, заготовки (закупки) дикорастущих ягод брусники с 20 августа, клюквы – с 6 сентября. 
2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Гродзенская праўда». 
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Председатель В.В. Кравцов 
Управляющий делами И.А. Попов. 
 
 
Теги: Гродно
 
 
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Гродненский областной исполнительный комитет на основании решения №397 16 июля 2018 г. г. Гродно установил сроки сбора ягод в регионе.
 
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