За брусникой – с 20 августа, за клюквой – с 6 сентября: установлены сроки сбора ягод

Гродненский областной исполнительный комитет на основании решения №397 16 июля 2018 г. г. Гродно установил сроки сбора ягод в регионе.
О сроках сбора, заготовки (закупки) дикорастущих ягод брусники и клюквы на территории Гродненской области в 2018 году. На основании части четвертой статьи 45 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2003 года «О растительном мире» Гродненский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Гродзенская праўда».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель В.В. Кравцов
Управляющий делами И.А. Попов.