​Исполкомы провели прямые телефонные линии

В Беларуси сегодня прошли прямые телефонные линии. Свои вопросы жители адресовали районным и областным властям.

В Витебске за два часа поступило всего полтора десятка звонков. Коммунальная проблематика лидировала – сырость в подвалах, мусор, ремонт крыши и огромные счета за полив огородов. Обращения взяты на контроль. На следующей неделе чиновники снова будут на связи.