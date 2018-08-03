|
Исполкомы провели прямые телефонные линии
В Беларуси сегодня прошли прямые телефонные линии. Свои вопросы жители адресовали районным и областным властям.
В Витебске за два часа поступило всего полтора десятка звонков. Коммунальная проблематика лидировала – сырость в подвалах, мусор, ремонт крыши и огромные счета за полив огородов. Обращения взяты на контроль. На следующей неделе чиновники снова будут на связи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси сегодня прошли прямые телефонные линии. Свои вопросы жители адресовали районным и областным властям.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)