​Мощное наводнение в Китае: погибли 20 человек.

Дожди не прекращаются больше недели. Размыты крупные магистрали, затоплены сельхозугодья.

Большая вода повредила тысячи домов и добралась до местной дамбы. Спасатели параллельно с эвакуацией населения ищут пропавших без вести. Похожая ситуация – и в провинции Сычуань. Здесь устраняют последствия схода оползней. На улицах – потоки грязи, воды и камней. Разрушена железная дорога, из-за чего скорректировано расписание поездов.