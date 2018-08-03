|
Мощное наводнение в Китае: погибли 20 человек.
Дожди не прекращаются больше недели. Размыты крупные магистрали, затоплены сельхозугодья.
Большая вода повредила тысячи домов и добралась до местной дамбы. Спасатели параллельно с эвакуацией населения ищут пропавших без вести. Похожая ситуация – и в провинции Сычуань. Здесь устраняют последствия схода оползней. На улицах – потоки грязи, воды и камней. Разрушена железная дорога, из-за чего скорректировано расписание поездов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дожди не прекращаются больше недели. Размыты крупные магистрали, затоплены сельхозугодья.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)