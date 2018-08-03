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В понедельник премьера комедийного беларуского сериала «Автошкола». Даже трейлер есть

04.08.2018 16:24 — Разное | KYKY  
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В понедельник, 6 августа, на канале Беларусь-2 покажут первую серию беларуской комедии «Автошкола», пишет агентство «Минск-Новости». Сюжет простой – в автошколе готовят новых водителей, а между ними разворачивается санта-барбара. Судя по трейлеру, на экране появится даже Анна Семенович. 

Создатели сериала обещают, что «те, кто когда-либо обучался мастерству вождения, обязательно узнают в этой ленте себя». Например, молодой инструктор Иван обучает вождению безнадежную курсантку Машу и влюбляется в нее. 

Отметим, что трейлер сериала вышел еще в декабре 2016 года. В чем причина такой долгой задержки перед премьерой, неизвестно.

 
Теги: Минск
 
 
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В понедельник, 6 августа, на канале Беларусь-2 покажут первую серию беларуской комедии «Автошкола», пишет агентство «Минск-Новости». Сюжет простой – в автошколе...
 
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