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В понедельник премьера комедийного беларуского сериала «Автошкола». Даже трейлер есть
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В понедельник, 6 августа, на канале Беларусь-2 покажут первую серию беларуской комедии «Автошкола»,
Создатели сериала обещают, что «те, кто когда-либо обучался мастерству вождения, обязательно узнают в этой ленте себя». Например, молодой инструктор Иван обучает вождению безнадежную курсантку Машу и влюбляется в нее.
Отметим, что трейлер сериала вышел еще в декабре 2016 года. В чем причина такой долгой задержки перед премьерой, неизвестно.
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В понедельник, 6 августа, на канале Беларусь-2 покажут первую серию беларуской комедии «Автошкола», пишет агентство «Минск-Новости». Сюжет простой – в автошколе...
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