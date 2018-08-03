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В Сочи две трагедии за день: мальчика смыло в ливневую канаву, а двоих детей река унесла в море

04.08.2018 15:38 — Разное | KYKY  
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Сразу два страшных случая произошло вчера, 3 августа, в Сочи. Первой появилась новость о мальчике, который при прогулке с бабушкой упал в ливневую канаву, не смог выбраться, и его унесло в море. Немного позже сообщили также о двоих детях, которые с родителями спешили на автобус, но не смогли перейти реку вброд – детей унесло в море, а отец получил травму. 

В Лазаревском районе Сочи десятилетний мальчик шел по улице со своей бабушкой, но в один момент упал в открытый люк ливневой канализации. Женщина стала звать на помощь, прыгнула за внуком, но спасти его не смогла – а ее саму вытащили спасатели. Тело ребенка чуть позже нашли на берегу моря. Власти Сочи связались с отцом мальчика – завтра, 5 августа, он прилетит в Сочи из Татарстана, где живет семья. Бабушка находится в больнице. Все расходы по помощи родственникам и транспортировке власти города взяли на себя, пишет «Российская газета».

Второй случай произошел в сочинском селе Ореховка. 16-летний мальчик и четырехлетняя девочка со своими родителями спешили на автобус. Отец предложил сократить путь и перейти реку вброд. Это привело к трагедии – детей унесло течением, мать успела схватиться за ветки и вылезти из воды. 

«Отец пытался детей из воды вытащить, его швырнуло где-то на километр, и он потерял сознание. Его потом уже сотрудники МЧС нашли», – рассказала телеканалу НТВ Ксения, родственница. Спасатели нашли тело 16-летнего парня, поиски девочки продолжаются. Поисково-спасательная операция идет с вечера 3 августа, в ней задействовано больше 400 человек.

 
Теги: Новости
 
 
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Сразу два страшных случая произошло вчера, 3 августа, в Сочи. Первой появилась новость о мальчике, который при прогулке с бабушкой упал в ливневую канаву, не смог...
 
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