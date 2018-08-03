Заслуженная оценка труда: Инна Ментуз, зоотехник ОАО «Спорово», занесена на районную доску Почта

Вызов в кабинет директора ОАО «Спорово» Инну Алексеевну очень озадачил. Вроде бы ни в чем не провинилась, на фермах порядок, показатели работы по производству молока и среднесуточным привесам крупного рогатого скота неплохие.

– Готовься принять должность главного зоотехника, портфели уже поделены, поэтому причин для отказа не ищи, – заявил тогдашний руководитель хозяйства А.Э. Веришко. – Будем помогать, не волнуйся.

Так в 2009 году И.А. Ментуз стала работать в новой, очень беспокойной должности, заменив ушедшего в декретный отпуск специалиста. Ежедневно, не считаясь со временем, моталась по фермам, анализировала, сопоставляла, укрепляла дисциплину. Многое в этой работе ей было хорошо знакомо. С сельским хозяйством свою судьбу связала еще в 1999 году. Начинала с фуражира, взвешивала корма, выделяемые каждый день для поголовья КРС. Когда сельхозпредприятию понадобился зоотехник-селекционер, доверили это дело именно ей. А затем довелось возглавить коллектив комплекса на центральной усадьбе в Спорово. В целом прошла, можно сказать, все ступени профессионального роста.

Сколько раз за день бывает на фермах и на пастбище главный зоотехник, не сосчитать. Благодаря ее повседневным заботам и выработанной стратегии ОАО «Спорово» стало из года в год добиваться хороших позиций в районе. Это подтверждают и конкретные цифры. На фермах «Спорово» и «Здитово» содержится 3410 голов крупного рогатого скота, в том числе 951 корова. А такое поголовье обеспечить полноценными кормами непросто. Между тем сельхозпредприятие семнадцать лет подряд занимает первое место в районе по привесам молодняка КРС. В 2017 году, к примеру, на откорме КРС они составили один килограмм. Есть рост и по итогам работы за первое полугодие 2018 года. Лидирует хозяйство и по выходу телят на 100 коров, за прошлый год получено по 94 теленка. А главный успех в животноводстве, считает И.А. Ментуз, – иметь достаточное количество телят, тогда и будет хороший отбор для воспроизводства основного стада.

Есть определенные успехи и по производству молока. Ежегодно ОАО «Спорово» занимает в районе четвертое-пятое место. В достижении стабильных показателей большую роль играет человеческий фактор. В трудовых подразделениях подобраны надежные, ответственные кадры, болеющие душой за дело. А в первую очередь таким специалистом является са-ма Инна Алексеевна. Она умело построила свои отношения с подчиненными, выработала верные приоритеты, что позволяет добиваться успехов. Поэтому не случайно портрет И.А. Ментуз украшает районную Доску почета – она это заслужила.

На фото: главный зоотехник ОАО «Спорово» Инна Ментуз и врач-гинеколог Сергей Бруйло контролируют выпас дойного стада на пастбище.

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