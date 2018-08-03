Обзор происшествий в Березовском районе за 20-27 июля

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27 июля в 22.22 поступило сообщение о пожаре на Березовской ГРЭС, где произошло возгорание кабельной линии электропередачи на открытой эстакаде (металлический каркас на железобетонных опорах высотой пять метров) между открытыми распределительными устройствами ОРУ 330 кВ и ОРУ 110 кВ. В результате было повреждено 35 погонных метров изоляции электрических кабелей в лотке.

Рассматриваемая причина пожара – короткое замыкание соединительной муфты. На энергоснабжение потребителей это возгорание не повлияло.

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Как сообщило руководство Березовского районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь, за минувшую неделю возбуждены уголовные дела:

в отношении жителя д. Лесковичи Т. 1963 года рождения, который 22 июля из дома своего односельчанина и однофамильца похитил телевизор «Витязь» и другие предметы, а всего имущества на 560 рублей;

в отношении гражданина Д. 1984 года рождения – менеджера одного из магазинов индивидуального предпринимателя, который из кассы магазина присвоил 2534 рубля;

по факту кражи велосипеда стоимостью 80 рублей от подъезда одного из домов на проспекте Мира в г. Белоозерске;

в отношении жителя г. Березы О. 1982 года рождения по факту сбыта одному из горожан наркотического вещества за 30 рублей;

в отношении жителей аг. Спорово и г. Белоозерска, которые были задержаны 25 июля в 07.30 работниками инспекции животного и растительного мира на озере Споровском за незаконный лов рыбы и нанесенный рыбным запасам республики ущерб в сумме 2891 рубль;

в отношении жителя аг. Кабаки Ф. 1974 года рождения, который хранил по месту жительства наркотическое вещество;

в отношении жителя г. Березы Ц. 1957 года рождения, который в торговом зале магазина на улице Любарского похитил забытый на прилавке кошелек, где находилось 1011 рублей. Похищенное изъято и возвращено потерпевшей.

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За минувшую неделю в отделение скорой и неотложной медицинской помощи поступило 314 обращений. В центральную районную больницу были доставлены две роженицы. Зарегистрировано шестнадцать случаев травм бытового характера. Четверо пострадавших, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, были госпитализированы в травматологическое отделение ЦРБ. Навеселе пребывали еще восемь человек.

Эх, дороги...

В течение минувшей недели на территории Березовского района произошло четырнадцать дорожно-транспортных происшествий с механическим повреждением транспорта. Основные причины аварий – несоблюдение дистанции и нарушение скоростных режимов.

Будьте внимательны за рулем!