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Организатор секс-вечеринок задержан под Минском
Сотрудники главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД задержали организатора секс-вечеринок под Минском, сообщает МВД.
Он обвиняется в совершении насильственных действий во время этих вечеринок. Мужчина ранее судим за изнасилование, убийство, разбой, кражи. Следственный комитет изучает материалы дела.
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Сотрудники главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД задержали организатора секс-вечеринок под Минском, сообщает МВД.
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