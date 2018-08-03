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Петросян об отношениях со Степаненко: «Определенный этап совместной жизни завершен»
Новости России. Евгений Петросян прокомментировал информацию о разводе с супругой Еленой Степаненко.
Слова юмориста
Евгений Петросян:
Накануне стало известно, что Елена Степаненко обратилась в суд с иском о разделе имущества.
Издание отмечает, что юмористка хочет получить 80 процентов совместно нажитого имущества.
Евгений Петросян и Елена Степаненко прожили в браке более 30 лет.
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Новости России. Евгений Петросян прокомментировал информацию о разводе с супругой Еленой Степаненко. Слова юмориста приводит издание «Стархит». Артист заявил,...
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