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Энергичные танцы, викторина на знание блюд: литовские актеры, музыканты и повара удивляют гостей Верхнего города
Новости Беларуси. В Верхнем городе в эти минуты минчане и гости столицы проводят свой выходной в окружении литовских музыкантов, актеров и даже поваров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Праздник приурочен к 100-летию восстановления литовской независимости. У городской Ратуши каждый может найти занятие по вкусу. Например, поучаствовать в викторине на знание литовских блюд и тут же их попробовать.
Альфридас Кершис, председатель общественного объединения литовцев «Витис»:
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Энергичные танцы, викторина на знание блюд: литовские актеры, музыканты и повара удивляют гостей Верхнего города
Новости Беларуси. В Верхнем городе в эти минуты минчане и гости столицы проводят свой выходной в окружении литовских музыкантов, актеров и даже поваров, сообщили в...
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