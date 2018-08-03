На Зыбицкой граффити с котами поменяли на национальный орнамент

31 июля на Зыбицкой закрасили цветной мурал с котами. Минчане испугались, что это очередная инициатива коммунальных служб. Но нет, это заказчик мурала, кафе «Дэпо», решил поменять картинку. Теперь там в черно-белых цветах нарисованы национальные орнаменты и надпись Love Minsk, пишет The-Village Беларусь.

Котов нарисовали в октябре 2016 года художники Руслан Зуенок и Вадим Богдан. Другие работы Вадима можно увидеть на улицах Платонова и Октябрьской, а также на здании кафе ENZO. Когда минчане начали переживать за судьбу стены с муралом, telegram-канал «Тропинки Беларуси» опубликовал эскиз будущего граффити. И художники за неделю подготовили новый мурал.