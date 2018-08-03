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В Австрии полицейским собакам из-за жаркой погоды выдали спецобувь

04.08.2018 18:34 — Разное | Аргументы и факты  
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В Австрии полицейским собакам из-за жаркой погоды выдали спецобувь
Фото из открытых источников

Как сообщает австрийская газета Heute, в жару асфальт нагревается до температуры более 50°C, что делает опасными передвижения собак на заданиях и на тренировках.

В Австрии полицейским собакам из-за жаркой погоды выдали спецобувь В Швейцарии пожарные спасают альпийских коров от жары

Пресс-секретарь венской полиции Микаэла РОССМАНН рассказала, что спецобувь для собак будет использоваться не только в жару, но и при пожарах. Она защитит лапы животных от разбитого стекла и острых предметов.

Собак приучают к обуви на тренировках. Кроме обуви, полицейские собаки имеют специальный контейнер с кондиционером, в котором они могут отдыхать в перерывах между выполнением заданий.

 
 
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В Вене полицейских собак обули для защиты их лап от ожогов и раскаленного асфальта.
 
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