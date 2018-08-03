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Инспекция надзора и профилактики Быховского РОЧС провела рейд по сельскохозяйственным организациям района

04.08.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Уборка и заготовка кормов — пора насколько жаркая, настолько же и огнеопасная. Одна случайная искра – и пламя в секунды охватит комбайн или поползет по складу с зерном. Посему вопрос пожарной безопасности у руководителей хозяйств должен стоять на первом месте. Так ли это, показал рейд инспекции надзора и профилактики районного отдела по ЧС.

Инспекция надзора и профилактики Быховского РОЧС провела рейд по сельскохозяйственным организациям района


Инспекция надзора и профилактики Быховского РОЧС провела рейд по сельскохозяйственным организациям района

– Задача на сегодня – посетить места уборки, переработки и хранения зерновых культур, – выдвигаясь в путь, намечает маршрут старший инспектор районного отдела по ЧС Дмитрий Аникеев.

Первая остановка – зерносушильный комплекс ОАО «Володарский». Спасателей здесь встречают во всеоружии. Приказ о назначении ответственных за пожарную безопасность на период уборки имеется. Агрегаты установок очищены, территория от сгораемых веществ убрана. Первичные средства пожаротушения в необходимом количестве. Инспектор чуть было не назвал хозяйство образцовым. Да поторопился.

В шаге от зерна один из работников вальяжно покуривал. На сделанное замечание даже отреагировал не сразу. Только когда проверяющий открыл папку с бумагами для составления протокола, заторопился объясниться.

Следующий пункт назначения – СПФ «Лудчицы». Здесь нас ожидало одно сплошное «не». Теплогенераторы зерносушильных установок не оборудованы искрогасителями. Не произведен ремонт самих теплогенераторов. Из положенных восьми огнетушителей есть только два, причем один под замком. Ко всему тут видимо работают любители экстрима – теплогенератор напольной сушилки эксплуатируется с открытой топочной дверцей, а убрать золу вообще никому в голову не пришло.

На землях ОАО «Новобыховский» посетили зерносушильные комплексы в Новом Быхове и Таймоново, а также проверили комбайнеров на полях Виляховки.

Если по первому серьезных замечаний не было, то в Таймоново не все так гладко. Электрооборудование зерносушильной установки на комплексе эксплуатируется с оголенными проводами. А это может привести к короткому замыканию.

Остановив буквально на несколько минут экипажи, Дмитрий Аникеев удостоверился – огнетушители на борту имеются. Все бы хорошо, да только и здесь не обошлось без досадных промахов– водоподающая техника в поле отсутствовала.

По результатам рейда в отношении должностных лиц субъектов хозяйствования начаты административные процессы. Не стоит надеяться, что в проверенные хозяйства сотрудники РОЧС больше не заглянут. Слишком многое на кону.

Правда, понимают это и руководители. Потому и рейды воспринимают, если не с благодарностью, то с принятием мер по ликвидации недостатков, точно.

Цифры «МП»:

101 пожар произошел в Республике Беларусь с 2007 по 2017 годы в местах уборки, переработки и хранения урожая;

из них 26 – на зерноуборочных комбайнах, 57 – на зерносушильных комплексах, 20 – на зерноскладах, 24 – на полях зерновых культур;

286 тонн зерна уничтожено.

Екатерина ЧИГИРЕВА.

 
 
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  Уборка и заготовка кормов — пора насколько жаркая, настолько же и огнеопасная. Одна случайная искра – и пламя в
 
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