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В разгар уборочной лишились должностей три чиновника сельскохозяйственной отрасли Витебской области
Как стало известно
Слухи о снятии в разгар уборочной чиновников, курирующих сельское хозяйство области, и руководителя крупнейшего агропромышленного концерна региона появились неделю назад. Теперь «ННВ» смогли получить подтверждение этой информации из неофициального источника. На сайте облисполкома должности Аскерко и Федорова уже вакантны, но на сайте «Мясо-молочных продуктов»гендиректором указан пока Славецкий.
Виктору Аскерко 58 лет, заместителем председателя Витебского облисполкома он стал в начале 2016 года, а до этого был директором унитарного предприятия «Борисовский комбинат хлебопродуктов».
В конце того же года комитет по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома возглавил Иван Федоров, который раньше работал заместителем председателя этого комитета.
А вот Виктор Славецкий возглавлял Витебский концерн «Мясо-молочные продукты» почти десять лет. Кроме того Славецкий, которому сейчас 56 лет, избирался депутатом Витебского облсовета в 2014 и 2018 годах. Примечательно, что в мае этого года он был награжден орденом Почета.
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Как стало известно «ННВ» освобождены от занимаемых должностей заместитель председателя Витебского облисполкома Виктор Аскерко, курировавший агропромышленный...
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