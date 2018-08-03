ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В разгар уборочной лишились должностей три чиновника сельскохозяйственной отрасли Витебской области

04.08.2018 18:22 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Как стало известно «ННВ» освобождены от занимаемых должностей заместитель председателя Витебского облисполкома Виктор Аскерко, курировавший агропромышленный комплекс, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Иван Фёдоров, а также генеральный директор Витебского концерна «Мясо-молочные продукты» Виктор Славецкий.

Слухи о снятии в разгар уборочной чиновников, курирующих сельское хозяйство области, и руководителя крупнейшего агропромышленного концерна региона появились неделю назад. Теперь «ННВ» смогли получить подтверждение этой информации из неофициального источника. На сайте облисполкома должности Аскерко и Федорова уже вакантны, но на сайте «Мясо-молочных продуктов»гендиректором указан пока Славецкий.

Виктору Аскерко 58 лет, заместителем председателя Витебского облисполкома он стал в начале 2016 года, а до этого был директором унитарного предприятия «Борисовский комбинат хлебопродуктов».

В конце того же года комитет по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома возглавил Иван Федоров, который раньше работал заместителем председателя этого комитета.

А вот Виктор Славецкий возглавлял Витебский концерн «Мясо-молочные продукты» почти десять лет. Кроме того Славецкий, которому сейчас 56 лет, избирался депутатом Витебского облсовета в 2014 и 2018 годах. Примечательно, что в мае этого года он был награжден орденом Почета.
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как стало известно «ННВ» освобождены от занимаемых должностей заместитель председателя Витебского облисполкома Виктор Аскерко, курировавший агропромышленный...
 
Новости дня
Новости разные
 
На Зыбицкой граффити с котами поменяли на национальный орнамент
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика