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На «Беларусь 2» покажут комедийный белорусский сериал «Автошкола»

04.08.2018 18:07 — Разное | Партизан  
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Премьера белорусского сериала «Автошкола» на «Беларусь 2» состоится 6 августа, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Кинолента расскажет о нелегкой участи инструкторов, которые занимаются подготовкой заинтересованных лиц к сдаче экзаменов на право управления транспортным средством.

Герои сериала — сотрудники специализированного учебного заведения «Крутой вираж», каждый со своими интересами, взглядами, курьезными и смешными историями. На первый взгляд все банально и просто, но именно здесь кипят страсти, вершатся судьбы и разворачиваются настоящие испытания на стойкость, силу и выносливость. Те, кто когда-либо обучался мастерству вождения, обязательно узнают в этой ленте себя.


Молодому и целеустремленному инструктору Ивану достается безнадежная курсантка Маша, в которую он влюбляется. Обучая ее вождению, Иван постигает свои правила — правила жизни. Их результат — сдача экзамена на счастье. Роли в фильме исполнили известные белорусские и российские актеры Михаил Тарабукин, Дмитрий Астрахан, Андрей Карако, Виктор Васильев, Олег Ткачев, Светлана Суховей, Руслан Чернецкий, Валерия Арланова, Елена Дубровская, Михаил Есьман и другие. На экране также появятся медийные лица, среди них певица и телеведущая Анна Семенович, шоумен Евгений Булка и певица Леся Кодуш.


Премьера «Автошколы» — 6 августа в 22:15.


 
Теги: Минск
 
 
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Премьера белорусского сериала «Автошкола» на «Беларусь 2» состоится 6 августа, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе...
 
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