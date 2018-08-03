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30 хоккеистов минского "Динамо" отправились в Нижний Новгород на Кубок губернатора

04.08.2018 19:25 — Разное | Tut.by  
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Хоккеисты минского «Динамо» отправились в Нижний Новгород, где выступят в Кубке губернатора, сообщает пресс-служба «зубров».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В выездном составе 30 игроков:

вратари — Михаил Карнаухов, Юнас Энрот;

защитники — Кирилл Готовец, Олег Евенко, Дмитрий Заламай, Дмитрий Знахаренко, Владислав Колячонок, Евгений Лисовец, Денис Осипов, Патрик Уиркош, Кристиан Хенкель, Илья Хохлов;

нападающие — Артем Артемов, Андрей Белевич, Бо Беннетт, Дмитрий Буйницкий, Артем Волков, Иван Дроздов, Александр Китаров, Евгений Ковыршин, Александр Когалев, Андрей Костицын, Сергей Костицын, Илья Литвинов, Александр Павлович, Максим Парфеевец, Теему Пулккинен, Андрей Степанов, Виктор Туркин, Куинтон Хауден.

В Кубке губернатора Нижегородской области примут участие шесть клубов, которые сыграют по круговой системе. Впереди у динамовцев 5 матчей за 7 дней.

В фан-доме «Динамо» (в торгово-развлекательном центре ARENA City) планируются трансляции всех поединков «зубров». Встречи с «Торпедо», рижским и московским «Динамо» в прямом эфире покажет КХЛ-ТВ HD. Остальные матчи можно будет смотреть на YouTube.

5 августа (воскресенье)

19.00. «Торпедо» (Нижегородская область) — «Динамо-Минск».

6 августа (понедельник)

19.00. «Динамо-Минск» — «Динамо-Рига».

8 августа (среда)

15.00. «Спартак» (Москва) — «Динамо-Минск».

9 августа (четверг)

19.00. «Динамо» (Москва) — «Динамо-Минск».

11 августа (суббота)

15.00. «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Динамо-Минск».

Перед вылетом в Нижний Новгород глава наблюдательного совета клуба Игорь Шуневич встретился с тренерским штабом, чтобы подвести промежуточные итоги и поставить задачи на оставшуюся часть предсезонного сбора.

«Игорь Шуневич заслушал доклады каждого тренера и особое внимание уделил физической подготовке, поскольку именно этот компонент является главным на данном этапе. Была поставлена задача плодотворно провести вторую часть сбора, включающую в себя девять спаррингов на турнирах в Нижнем Новгороде и Риге. Именно там необходимо заложить фундамент для удачного старта в предстоящем сезоне КХЛ, а также определиться с игроками, которые останутся в команде по истечении пробных контрактов.

Однако на этом селекционная работа не заканчивается. Глава наблюдательного совета обратил внимание, что в ближайшее время следует просмотреть ряд матчей с участием клубов белорусской экстралиги с целью поиска кандидатов, которые получат шанс проявить себя», — говорится в сообщении пресс-службы «зубров».

 
Теги: Минск
 
 
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Хоккеисты минского "Динамо" отправились в Нижний Новгород, где выступят в Кубке губернатора. В выездном составе 30 игроков.
 
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