Кратковременные дожди ожидаются в Беларуси 5 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогнозируется переменная облачность. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер северо-западный, западный, умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью составит 15-21 градус тепла, днем будет от плюс 24 по северу до плюс 30 градусов по югу страны.

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