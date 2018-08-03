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Кратковременные дожди ожидаются в Беларуси 5 августа
04.08.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Кратковременные дожди ожидаются в Беларуси 5 августа, сообщили
Прогнозируется переменная облачность. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер северо-западный, западный, умеренный, при грозах порывистый.
Температура воздуха ночью составит 15-21 градус тепла, днем будет от плюс 24 по северу до плюс 30 градусов по югу страны.
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Кратковременные дожди ожидаются в Беларуси 5 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
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