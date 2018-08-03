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Комбайн, работающий на газовом топливе, создали в Беларуси. Обзор инновационной технической новинки
Новости Беларуси. В поля выведен и весь парк техники. Более того, в хозяйствах Гомельской области сейчас тестируют новые комбайны – на природном газе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это не только самое экологически чистое топливо, оно еще и существенно удешевляет уборочную. Экономия на топливе может достигать 60 процентов.
Александр Добриян, СТВ:
Чего точно не ожидаешь увидеть на поле так это мобильную газозаправочную станцию.
400 кубических метров сжатого природного газа перетекает в углепластиковые баллоны всего за 10 минут. Этого объема первому в мире комбайну с двигателем потребляющим голубое топливо хватит на 10 часов беспрерывной работы.
Виталий Гапоненко, водитель-испытатель Научно-технического центра комбайностроения ОАО «Гомсельмаш»:
Уникальный образец был создан на базе самого популярного белорусского комбайна «Полесье GS12». К эпитету народный теперь впору добавлять еще и самый экономичный.
Есть перспектива у новинки и в Беларуси. За два сезона испытаний в Гомельском районе отработана система заправки прямо в поле. Кстати, сейчас проходят испытания еще четыре новейших белорусских комбайна.
Высокопроизводительный получивший приставку «супер» уже презентовали в июне на выставке «Белагро». Однако оказывается у комбайна класса люкс есть брат и бизнес-класса, оборудованный новой гибридной системой обмолота. Именно с ним гомельские комбайностроители связывают основной экономический успех в ближайшем будущем.
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Новости Беларуси. В поля выведен и весь парк техники. Более того, в хозяйствах Гомельской области сейчас тестируют новые комбайны – на природном газе, сообщили в...
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