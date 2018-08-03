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Праздник литовской культуры развернулся в Верхнем городе: как белорусы знакомились с творчеством и кухней страны-соседки? Репортаж СТВ
Новости Беларуси. Литовский хор, запах цеппелин и народный танец «Кубелас». 4 августа с культурой страны-соседки можно было познакомиться в центре Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Праздник приурочен к столетию восстановления независимости. День культуры Литвы для нас уже стал традицией, его отмечают второй год подряд.
Побывать в Литве, не покидая Минск. Балтийское море, рай для шопоголиков и цеппелины. Такой, многие из тех, кто пришел сегодня в центр Минска, видят Литву. А вот – хлеб кучуки, который литовцы называют священным, для белорусов будет в новинку.
Ирина Афанасьева, член общественного объединения литовцев «Витис»:
Рамуне Навицкиане, руководитель хора «Мелодия»:
В Верхнем городе 4 августа каждый смог найти занятие по вкусу. Послушать литовский хор, полюбоваться национальными костюмами, поучаствовать в викторине на знание литовских блюд и тут же их продегустировать.
Кристина Федорович, СТВ:
Пока хозяйки запоминали рецепт, изыск разлетался полным ходом.
Надо сказать, что на вкус литовская кухня схожа с нашей. Основной ингредиент – картофель. Прибалтийский ветер и пейзажи, конечно, привезти в Беларусь не удалось. Но стоит пройти чуть дальше, и портрет Литвы вырисовывается полностью. Здесь расположились выставка живописи, художественная обработка дерева, вышивание и изготовления кукол.
Николай Логвин, почетный консул Республики Беларусь в г. Клайпеде:
Знакомство с культурой разных стран мира продолжится в Минске до конца сентября. Уже 5 августа эстафету примет День Польши.
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Праздник литовской культуры развернулся в Верхнем городе: как белорусы знакомились с творчеством и кухней страны-соседки? Репортаж СТВ
Новости Беларуси. Литовский хор, запах цеппелин и народный танец «Кубелас». 4 августа с культурой страны-соседки можно было познакомиться в центре Минска, сообщили...
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