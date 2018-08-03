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Рев моторов техники и залпы орудий: на «Линии Сталина» прошёл Международный военно-исторический фестиваль «Афганское небо»
Новости Беларуси. Залпы орудий, рев моторов военной техники и солдаты в полной экипировке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Историко-культурный комплекс «Линия Сталина» вновь собрал сотни реконструкторов из Беларуси, России Украины и Литвы. В этот раз историческая реконструкция посвящена операции «Западня», которая прошла в Афганистане, в августе 1986-го. В ней приняли участие и сотни белорусских солдат.
Алексей сегодня в роли афганского повстанца. В военно-исторических реконструкциях участвует уже более 5 лет. Перед каждым импровизированным боем поднимает архивы, изучает историю. Сегодня для него это не только хобби, но и дань уважения воинам-интернационалистам, которые погибли в Афганистане.
Алексей Василевский, реконструктор:
Денис Борщевский, руководитель группы реконструкторов «Шурави»:
Международный фестиваль «Афганское небо» проходит на «Линии Сталина» не в первый раз. Участники реконструкции признаются – нужно помнить, ведь, казалось бы, за ненастоящим сражением – настоящие судьбы тех, кому удалось выжить в той войне. В роли наших солдат и афганских моджахедов – участники военно-исторических клубов из Беларуси, России, Украины и Литвы. Всего более ста человек. И, конечно же, зрители.
Андрей Ромашко:
Военная техника в цетре внимания. По сути, «Линия Сталина» – самая большая коллекция вооружения в Беларуси. Когда-то показала свою надежность в Афганистане. А сегодня служит мирным целям.
На войне в Афганистане погибли более семисот белорусских солдат, более полутора тысяч получили ранения. Сегодня в историко-культурный комплекс приехали родственники погибших. А главное подрастающее поколение, которое должно знать историю того времени.
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Рев моторов техники и залпы орудий: на «Линии Сталина» прошёл Международный военно-исторический фестиваль «Афганское небо»
Новости Беларуси. Залпы орудий, рев моторов военной техники и солдаты в полной экипировке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Историко-культурный...
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