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Рев моторов техники и залпы орудий: на «Линии Сталина» прошёл Международный военно-исторический фестиваль «Афганское небо»

04.08.2018 19:37 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Залпы орудий, рев моторов военной техники и солдаты в полной экипировке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рев моторов техники и залпы орудий: на «Линии Сталина» прошёл Международный военно-исторический фестиваль «Афганское небо»

Историко-культурный комплекс «Линия Сталина» вновь собрал сотни реконструкторов из Беларуси, России Украины и Литвы. В этот раз историческая реконструкция посвящена операции «Западня», которая прошла в Афганистане, в августе 1986-го. В ней приняли участие и сотни белорусских солдат.

Рев моторов техники и залпы орудий: на «Линии Сталина» прошёл Международный военно-исторический фестиваль «Афганское небо»

Алексей сегодня в роли афганского повстанца. В военно-исторических реконструкциях участвует уже более 5 лет. Перед каждым импровизированным боем поднимает архивы, изучает историю. Сегодня для него это не только хобби, но и дань уважения воинам-интернационалистам, которые погибли в Афганистане.

Рев моторов техники и залпы орудий: на «Линии Сталина» прошёл Международный военно-исторический фестиваль «Афганское небо»

Рев моторов техники и залпы орудий: на «Линии Сталина» прошёл Международный военно-исторический фестиваль «Афганское небо»

Алексей Василевский, реконструктор:
Нам это очень интересно, мы именно моделируем ту эпоху Афганской войны. В эту операцию при помощи разведки были выявлены и локализованы эти формирования. Все преобретаем сами, стараемся соответствовать антуражу того времени. «Линия Сталина» помогает нам с вооружением.

Рев моторов техники и залпы орудий: на «Линии Сталина» прошёл Международный военно-исторический фестиваль «Афганское небо»

Рев моторов техники и залпы орудий: на «Линии Сталина» прошёл Международный военно-исторический фестиваль «Афганское небо»

Денис Борщевский, руководитель группы реконструкторов «Шурави»:
Оружие холостое выдают здесь. А все, что на них одето, они находят сами. Готовятся, изучают историю и работают по определенным  периодам. Это хобби, возможность отдохнуть. Есть у нас афганцы, которые были на той войне. Ребята есть, у которых отцы там были.

Рев моторов техники и залпы орудий: на «Линии Сталина» прошёл Международный военно-исторический фестиваль «Афганское небо»

Рев моторов техники и залпы орудий: на «Линии Сталина» прошёл Международный военно-исторический фестиваль «Афганское небо»

Международный фестиваль «Афганское небо» проходит на «Линии Сталина» не в первый раз. Участники реконструкции признаются – нужно помнить, ведь, казалось бы, за ненастоящим сражением – настоящие судьбы тех, кому удалось выжить в той войне.  В роли наших солдат и афганских моджахедов – участники военно-исторических клубов из Беларуси, России, Украины и Литвы. Всего более ста человек. И, конечно же, зрители.

Рев моторов техники и залпы орудий: на «Линии Сталина» прошёл Международный военно-исторический фестиваль «Афганское небо»

Рев моторов техники и залпы орудий: на «Линии Сталина» прошёл Международный военно-исторический фестиваль «Афганское небо»

Андрей Ромашко:
Очень много техники. Сегодня здесь особенный день. Здесь проходит реконструкция боевых действий. Конечно, это забывать нельзя.  Такие места боевых действий как раз позволяют нам не забывать о тех событиях, помогают помнить и быть благодарными.

Рев моторов техники и залпы орудий: на «Линии Сталина» прошёл Международный военно-исторический фестиваль «Афганское небо»

Военная техника в цетре внимания. По сути, «Линия Сталина» – самая большая коллекция вооружения в Беларуси. Когда-то показала свою надежность  в Афганистане. А сегодня служит мирным целям.

Рев моторов техники и залпы орудий: на «Линии Сталина» прошёл Международный военно-исторический фестиваль «Афганское небо»

На войне в Афганистане погибли более семисот белорусских солдат, более полутора тысяч получили ранения. Сегодня в историко-культурный комплекс приехали родственники погибших. А главное подрастающее поколение, которое должно знать историю того времени.

Рев моторов техники и залпы орудий: на «Линии Сталина» прошёл Международный военно-исторический фестиваль «Афганское небо»

Рев моторов техники и залпы орудий: на «Линии Сталина» прошёл Международный военно-исторический фестиваль «Афганское небо»

Рев моторов техники и залпы орудий: на «Линии Сталина» прошёл Международный военно-исторический фестиваль «Афганское небо»

 
 
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Новости Беларуси. Залпы орудий, рев моторов военной техники и солдаты в полной экипировке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Историко-культурный...
 
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