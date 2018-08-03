Пара пенсионеров вырастила 200 кустов конопли и высушила 34,3 килограмма марихуаны

В деревне Падневичи Воложинского района семья пенсионеров решила, что простой огород с картошкой – это скучно, поэтому вырастила на своем участке 203 куста конопли. Помимо нее супруги высушили 34,3 килограмма марихуаны. Сотрудники МВД задержали пенсионеров и завели на них уголовное дело, пишет euroradio.fm.

По сообщению пресс-службы МВД, супругов задержали дома. На них завели уголовное дело по статье 328 – незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Теперь им грозит либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо тюрьмы на срок от двух до пяти лет.

Также сегодня МВД нашло еще одну плантацию дикой конопли на пустыре в деревне Княжеводцы Мостовского района. Растения занимали площадь в 1,1 гектара. Их уничтожили.