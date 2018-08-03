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Белоруска завоевала серебро ЧЕ-2018 по велотреку в гонке по очкам

04.08.2018 19:52 — Разное | Tut.by  
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Белоруска Инна Савенко завоевала серебро в гонке по очкам на 25 км на чемпионате Европы - 2018 по велоспорту на треке в Глазго.

Белоруска набрала сумму 32 очка.

Золото выиграла Мария Конфалоньери из Италии (33 балла). Бронза — в активе россиянки Гульназ Бадыковой (30).

Континентальный форум по велоспорту на треке, шоссе, маунтинбайку и BMX входит в программу первого в истории объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта, включающего также состязания по гольфу, гимнастике, гребле, триатлону и водным видам спорта (они пройдут в Глазго), а также по легкой атлетике (их примет Берлин).

 
 
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Белоруска Инна Савенко завоевала серебро в гонке по очкам на 25 км на чемпионате Европы - 2018 по велоспорту на треке в Глазго.
 
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