Зеленая комета летит к Земле, предвещая новый конец света

Всадник на зеленом коне





Сложно сказать, сколько раз с конца 90-х годов нас пугают концом света. Едва ли не каждый год появляется информация о том, что к Земле летит загадочное небесное тело, которое грозит уничтожить все живое на нашей планете. В этот раз астрономы заявили о космическом объекте, который можно будет увидеть невооруженным глазом уже 7 августа.





Околосолнечная комета С/2017 S3 (PanSTARRS), имеющая внушительные габариты (вдвое больше Юпитера, самой крупной планеты Солнечной системы), впервые была зафиксирована учеными в сентябре прошлого года. Благодаря крупным размерам и наличию специфического зеленого сияния комету окрестили "невероятным Халком" - по имени супергероя комиксов Marvel Comics. Отличительной чертой "невероятного Халка" является отсутствие хвоста, как у других небесных тел этого класса.





По словам австрийского астронома-любителя Майкла Ягера, яркость кометы с + 12 до + 9 звездной величины резко возросла 2 июля нынешнего года.





На максимальное расстояние к Земле комета приблизится в ночь на 16 августа, находясь внутри орбиты Меркурия. Неизвестно, что может произойти с ней при попадании солнечных лучей - произойдет разрушение или, наоборот, только ускорит космическое тело.





Конспирологи связывают появление кометы с концом света, подкрепляя это Библейскими Откровениями Иона Богослова. Согласно им смерть для всего живого на планете придет в виде зеленого всадника на коне, а комета с зеленым свечением и является этим самым "всадником".





Не комета, а таинственная планета Нибиру





А вот ученый Тайлер Глокнер говорит, что это не может быть комета, поскольку она не имеет хвоста. Он также увидел в середине объекта два, а не одно тело. Исходя из этого ученый предположил, что к Земле двигается планета Нибиру, которая издавна фигурирует в легендах и мифах. Экс-сотрудник NASA геологической службы Итан Троубридж также подтверждает слова ученого, опираясь на засекреченную информацию с прежней работы.





Исследователь акцентирует внимание на частых природных катаклизмах, случающихся в последнее время. По мнению Троубриджа, извержения вулканов, землетрясения и различные погодные аномалии появляются вследствие воздействия гравитационного поля космического тела, летящего в сторону Земли. И все эти явления ученый считает предвестниками неминуемого конца света. Он также добавил, что следующий катаклизм затмит своей мощью и японское землетрясение, и гавайский вулкан, и всё остальное - это будет извержение упервулкана в Йеллоустоунском парке, откуда не так давно стали массово уходить дикие животные.





Последние расчеты показали: на рекордно близком от Земли расстоянии Нибиру окажется 16 августа. Конспирологи утверждают, что она уже несколько раз пролетала возле Земли, и именно тогда происходили Всемирный потоп, ледниковый период, исчезновение Атлантиды.





Ученые до сих пор спорят, существует ли на самом деле таинственная планета Нибиру. Некоторые считают, что это вымысел. Другие же прогнозируют, что именно эта планета уничтожит все живое на Земле. Фото: rumorcontrol.net





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