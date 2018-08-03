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Семья убитой в Майами случчанки собирает подписи, чтобы им отдали её сына Эдриана

04.08.2018 19:33 — Разное | Партизан  
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Семья случчанки Анастасии Савицкой, которую в Майами убил американский муж, создала петицию на сайте change.org. Они просят юристов и властей Флориды обратить внимание на проблему и позволить сыну Анастасии Эдриану жить в Беларуси.



Уже 3 495 человек подписали петицию, а нужно не менее 5 000. Семья Савицких адресовала её Владимиру Макею, министру иностранных дел Беларуси, Никите Лещукову, первому секретарю посольства Беларуси в США, Марко Рубио, сенатору США от штата Флорида, и другим.

«Мы верим, что только родители и семья Анастасии смогут вырастить Эдриана добрым и заботливым человеком таким же, какой была его мать Анастасия, которая всегда протягивала руку помощи нуждающимся. Мы потеряли нашу дочь, внучку, сестру и мать. Мы её очень любили и теперь должны смириться жить без Анастасии всю оставшуюся жизнь. Пожалуйста, не позволяйте отнять у нас Эдриана тоже. Он это всё, что у нас осталось после того, как Анастасия погибла», — сообщается в петиции.

Напомним, как все произошло. Ночью 29 июня американский муж Марк Алан Берковиц убил 33-летнюю жену — случчанку Анастасию Савицкую. Она нанёс жене смертельные удары молотком, когда женщина спала вместе с 8-летним сыном. Теперь родители убитой случчанки хотят вернуть её сына Эдриана в Беларусь. Но, как утверждала бабушка Эдринана, у её внука гражданство США. Планируется, что опеку над ним возьмёт брат Марка — Брайн.

 
 
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Семья случчанки Анастасии Савицкой, которую в Майами убил американский муж, создала петицию на сайте change.org. Они просят юристов и властей Флориды обратить внимание...
 
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