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Сборная Беларуси отправилась на сбор в Антхольц. В женской команде всего 4 биатлонистки

04.08.2018 19:13 — Разное | Партизан  
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Сегодня женская и мужская сборные Беларуси вылетели на сбор в Антхольц (Италия), сообщает пресс-служба Белорусской федерации биатлона.

В Антхольце команды будут работать до 26 августа. Следующий сбор пройдет в Раубичах. 

Состав женской сборной: Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Дарья Юркевич, Анна Сола.

Состав мужской сборной: Сергей Бочарников, Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Максим Воробей, Антон Смольский и Виктор Кривко.

В составе женской сборной всего 4 биатлонистки, причем «Прессбол» сообщает, что Динара Алимбекова еще продолжает восстанавливаться после травмы плеча.

 
 
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Сегодня женская и мужская сборные Беларуси вылетели на сбор в Антхольц (Италия), сообщает пресс-служба Белорусской федерации биатлона.
 
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