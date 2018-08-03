​День ВДВ: ветераны и десантники встречались на «Острове слёз»

103-я мобильная бригада ВДВ. Подъём, зарядка в строго отведённое время – по такому графику Никита живёт уже год. В военкомате настоял, чтобы служить отправили в десантники. Так и попал в Витебск, отсюда до его родного Черикова 250 километров.

Никита Никитин, заместитель командира 2-го минометного взвода, 1-й минометной бригады смешанного артиллерийского дивизиона 103-й воздушно-десантной бригады: «С детства хотел служить в ВДВ, брат служил в ВДВ, старший брат был для меня всегда примером, вместе отмечать праздник 2 августа, всегда на брата ровнялся».

Дмитрий Сенько 2 августа уже 32 года как встречает на гражданке, но когда-то служил в той же 103-й. Правда, тогда в Советском Союзе называлась она иначе – «Дивизия ВДВ». До армии – двукратный чемпион Республики по пожарно-прикладному спорту предполагал, что будет выступать за сборную вооружённых сил и горя не знать. Однако, вместо этого судьба выдала Афган и миномёт.

Дмитрий Сенько, ветеран ВДВ: «Глаза открыл, смотрю – уже Москва. Второй раз глаза открыл, смотрю – уже Фергана. В Фергане уже чётко обучали выживать».

Основное – физическая подготовка. Ведь в горы ходили всего 10–15% личного состава. Но это были самые-самые. Стандартное снаряжение разведчика – около 40 килограммов. У миномётчика – и того больше. Однако ж равнинные белорусы-десантники с горными нагрузками вполне себе справлялись.

Дмитрий Сенько, ветеран ВДВ: «Слава богу, в 1985 году пришли новые, миномёты облегчённые – титановые сплавы. Тот, боевой, 82 миллиметра образца 1939 года весил 60 кг. Каждая часть – по 20 кг. Этот весил полегче – плита весила 12, ствол 10 и тренога где-то 11 килограммов. Это надо было тащить. Каждому разведчику ещё вешалось дополнительно по две мины».

Вместо миномёта Никита Никитин мог держать в руках шариковую ручку и ходить на лекции, но после окончания Архитектурно-строительного колледжа не стал поступать в институт, а выбрал ВДВ. Сейчас он уже заместитель командира взвода, влюблённый в небо.

Никита Никитин, заместитель командира взвода миномётной бригады 103-й воздушно-десантной бригады: «Это очень круто, 900 метров, 3 секунды пролетел, свободное падение, было очень красиво посмотреть с высоты птичьего полёта».

В праздник – форма одежды специальная. Взвод Никиты Никитина показывал, как оперативно идёт развёртывание миномётного расчёта. На плацу бригады выступление заняло считанные минуты, но отрабатывали это – месяцы. Новые орудия в часть поступили на днях.

Первая боевая операция молодого десантника Дмитрия Сенько в Афганистане в Панджерском ущелье в июле 1985. Группу по ошибке высадили на площадку, которая у пулемётного расчёта моджахедов была как на ладони. Начался обстрел. Десантники залегли. И ползти за минами пришлось под огнём.

Дмитрий Сенько, ветеран ВДВ: «Это был самый волнительный и неприятный момент во всей войне, потому что лежать, прятаться за ящиком с минами от крупнокалиберного пулемёта. Начали долбить – залёг. А где ж я лежу 20 мин? 70 килограмм тротила – я за ними спрятался».

Огневую позицию противника удалось подавить с огромным риском. Только после этого случая Дмитрия по-настоящему приняли в боевое братство десантников. И сегодня на «Остров мужества и скорби» он идёт именно на встречу с братьями.

Конечно, на службе Никиты Никитина таких ситуаций не было и, дай бог, не будет. Но в случае чего нужно быть готовым сделать то, на что у других, может статься, не хватит ни сил, ни духа. Отсюда и жёсткая система подготовки: в полях его взвод проводит по несколько месяцев. Через пару дней новый выход.

Никита Никитин, заместитель командира взвода миномётной бригады 103-й воздушно-десантной бригады: «На вооружении гаубицы, миномёты, установки ПТУРы, техника вся новая, со всего стрелял, всё очень понравилось».



Хоть и праздник, но никаких увольнительных. Все десантники в части. Бригада – основа сил специальных операций и постоянно на боевом посту. На связи с семьёй десантники три раза в неделю. Исключение – 2 августа.

Место встречи ветеранов воздушно-десантных войск в столице – «Остров Мужества и скорби». Есть здесь и те, с кем Дмитрий Сенько больше 30 лет назад ехал в Афган.

Потери были – 907 бойцов 103-й дивизии ВДВ в Витебск из Афганистана так и не вернулись. Поэтому 2 августа для десантников – это не только День силы и мужества – возможность ещё раз вспомнить цену, которую в критической ситуации и сегодня не сможет заплатить никто кроме них.