ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

​День ВДВ: ветераны и десантники встречались на «Острове слёз»

04.08.2018 21:02 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

103-я мобильная бригада ВДВ. Подъём, зарядка в строго отведённое время – по такому графику Никита живёт уже год. В военкомате настоял, чтобы служить отправили в десантники. Так и попал в Витебск, отсюда до его родного Черикова 250 километров.

Никита Никитин, заместитель командира 2-го минометного взвода, 1-й минометной бригады смешанного артиллерийского дивизиона 103-й воздушно-десантной бригады: «С детства хотел служить в ВДВ, брат служил в ВДВ, старший брат был для меня всегда примером, вместе отмечать праздник 2 августа, всегда на брата ровнялся».

Дмитрий Сенько 2 августа уже 32 года как встречает на гражданке, но когда-то служил в той же 103-й. Правда, тогда в Советском Союзе называлась она иначе – «Дивизия ВДВ». До армии – двукратный чемпион Республики по пожарно-прикладному спорту предполагал, что будет выступать за сборную вооружённых сил и горя не знать. Однако, вместо этого судьба выдала Афган и миномёт.

Дмитрий Сенько, ветеран ВДВ: «Глаза открыл, смотрю – уже Москва. Второй раз глаза открыл, смотрю – уже Фергана. В Фергане уже чётко обучали выживать».

Основное – физическая подготовка. Ведь в горы ходили всего 10–15% личного состава. Но это были самые-самые. Стандартное снаряжение разведчика – около 40 килограммов. У миномётчика – и того больше. Однако ж равнинные белорусы-десантники с горными нагрузками вполне себе справлялись.

Дмитрий Сенько, ветеран ВДВ: «Слава богу, в 1985 году пришли новые, миномёты облегчённые – титановые сплавы. Тот, боевой, 82 миллиметра образца 1939 года весил 60 кг. Каждая часть – по 20 кг. Этот весил полегче – плита весила 12, ствол 10 и тренога где-то 11 килограммов. Это надо было тащить. Каждому разведчику ещё вешалось дополнительно по две мины».

Вместо миномёта Никита Никитин мог держать в руках шариковую ручку и ходить на лекции, но после окончания Архитектурно-строительного колледжа не стал поступать в институт, а выбрал ВДВ. Сейчас он уже заместитель командира взвода, влюблённый в небо.

Никита Никитин, заместитель командира взвода миномётной бригады 103-й воздушно-десантной бригады: «Это очень круто, 900 метров, 3 секунды пролетел, свободное падение, было очень красиво посмотреть с высоты птичьего полёта».

В праздник – форма одежды специальная. Взвод Никиты Никитина показывал, как оперативно идёт развёртывание миномётного расчёта. На плацу бригады выступление заняло считанные минуты, но отрабатывали это – месяцы. Новые орудия в часть поступили на днях.

Первая боевая операция молодого десантника Дмитрия Сенько в Афганистане в Панджерском ущелье в июле 1985. Группу по ошибке высадили на площадку, которая у пулемётного расчёта моджахедов была как на ладони. Начался обстрел. Десантники залегли. И ползти за минами пришлось под огнём.

Дмитрий Сенько, ветеран ВДВ: «Это был самый волнительный и неприятный момент во всей войне, потому что лежать, прятаться за ящиком с минами от крупнокалиберного пулемёта. Начали долбить – залёг. А где ж я лежу 20 мин? 70 килограмм тротила – я за ними спрятался».

Огневую позицию противника удалось подавить с огромным риском. Только после этого случая Дмитрия по-настоящему приняли в боевое братство десантников. И сегодня на «Остров мужества и скорби» он идёт именно на встречу с братьями.

Конечно, на службе Никиты Никитина таких ситуаций не было и, дай бог, не будет. Но в случае чего нужно быть готовым сделать то, на что у других, может статься, не хватит ни сил, ни духа. Отсюда и жёсткая система подготовки: в полях его взвод проводит по несколько месяцев. Через пару дней новый выход.

Никита Никитин, заместитель командира взвода миномётной бригады 103-й воздушно-десантной бригады: «На вооружении гаубицы, миномёты, установки ПТУРы, техника вся новая, со всего стрелял, всё очень понравилось».

Хоть и праздник, но никаких увольнительных. Все десантники в части. Бригада – основа сил специальных операций и постоянно на боевом посту. На связи с семьёй десантники три раза в неделю. Исключение – 2 августа.

Место встречи ветеранов воздушно-десантных войск в столице – «Остров Мужества и скорби». Есть здесь и те, с кем Дмитрий Сенько больше 30 лет назад ехал в Афган.

Потери были – 907 бойцов 103-й дивизии ВДВ в Витебск из Афганистана так и не вернулись. Поэтому 2 августа для десантников – это не только День силы и мужества – возможность ещё раз вспомнить цену, которую в критической ситуации и сегодня не сможет заплатить никто кроме них.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
103-я мобильная бригада ВДВ. Подъём, зарядка в строго отведённое время – по такому графику Никита живёт уже год. В военкомате настоял, чтобы служить отправили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Центр управления расследованиями": Так называемой ЧВК "Вагнер" не существует. Это просто рынок наемников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика