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​808 боровиков собрала семья Скорупич из Слонимского района

04.08.2018 21:06 — Разное | ОНТ  
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Чтобы унести весь урожай, вспоминают Скорупичи, в лес возвращались три раза. Восемь корзин за день и все белые!

Сбор грибов для них – увлечение семейное. Как только пройдут дожди – сразу в лес. Совсем неурожайных годов не помнят, уверяют, просто нужно знать места. В незнакомые не ездят, в Слонимском районе леса богаты на грибы-ягоды.

Николай Иванович – лесник с 40-летним стажем, грибы находит почти с закрытыми глазами. Сейчас жарко, от такого зноя не знаешь куда сбежать. Конечно, тянет в лес, но для грибов важна влага. Советует присмотреться к смешанным и молодым лесам, в своём он знает каждый пригорок. Дубы, берёзы, ели – в молодости садил сам, теперь, улыбается, лес вознаградилдарами.

Николай Скорупич, грибник: «Родился тут, батька работал лесником, дед работал еще при царе лесником в Жировичах. Наверное, это гены».

Любой из 100 видов грибов Николай Иванович может отличить без труда.Но за много лет, смеётся, наелся, грибы для него сегодня спорт – кто соберёт больше. Правда, сейчас главные чемпионки – дочери.

Как в любом деле, у грибников есть свои секреты и правила. Если уж собирать, то с одной грибницы несколько урожаев. К примеру, на месте срезанного боровика, новый вырастет за два дня. Можно смело возвращаться на грибную поляну, пока не опередили «конкуренты».

В лес идут пораньше. Чтобы не выдавать грибных мест, стараются охотиться тихо.

В лесу встречаем подберёзовики, подосиновики, сыроежки. Но самый ценный трофей – боровик. В радиусе десяти метров можно собрать целую грибную семью.

За 10 минут нахождения в лесу в сопровождении профессиональных грибников в нашей корзине десять белых. При том, что дождей здесь не было почти неделю.

Таким богатым урожаем в нынешнем сезоне мало кто может похвастаться. Даже у тех, кто торгует на шоссе, большого многообразия не встретишь. Всё дело в засушливом лете. Подзаработать не получится.

Свои грибы Скорупичи не продают, едят сами и угощают друзей.Часть урожая засушили – зимой будут готовить суп и пирожки с начинкой. Грибными консервациями заставлен весь погреб – «на ура» маринады уйдут в пост. Но, по словам профессионалов, грибной сезон ещё впереди – в Беларуси он продлится до середины осени.

 
 
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Чтобы унести весь урожай, вспоминают Скорупичи, в лес возвращались три раза. Восемь корзин за день и все белые!
 
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