Никита Цмыг стал 6-м в плавании на 50 м на спине на ЧЕ-2018, 18-летний россиянин установил рекорд мира

Белорус Никита Цмыг занял 6-е место в финальном заплыве на 50 метров на спине на чемпионате Европы-2018 по плаванию в Глазго.



Никита Цмыг. Фото: БЕЛТА

В финале Никита Цмыг показал время 25,04 секунды.

Золото же с мировым рекордом завоевал 18-летний россиянин Климент Колесников (24,00).

Предыдущий мировой рекорд (24,04) держался со 2 августа 2009 года и был установлен британцем Лайамом Тэнкоком.

Серебряным призером ЧЕ-2018 в плавании на 50 м на спине стал Роберт-Андрей Глинта из Румынии (24,55), бронза досталась Шейну Райану из Ирландии (24,64).

Отметим, что в полуфинале Никита Цмыг показал 5-е время, установив рекорд Беларуси (24,66).