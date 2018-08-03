|
Никита Цмыг стал 6-м в плавании на 50 м на спине на ЧЕ-2018, 18-летний россиянин установил рекорд мира
Белорус Никита Цмыг занял 6-е место в финальном заплыве на 50 метров на спине на чемпионате Европы-2018 по плаванию в Глазго.
В финале Никита Цмыг показал время 25,04 секунды.
Золото же с мировым рекордом завоевал 18-летний россиянин Климент Колесников (24,00).
Предыдущий мировой рекорд (24,04) держался со 2 августа 2009 года и был установлен британцем Лайамом Тэнкоком.
Серебряным призером ЧЕ-2018 в плавании на 50 м на спине стал Роберт-Андрей Глинта из Румынии (24,55), бронза досталась Шейну Райану из Ирландии (24,64).
Отметим, что в полуфинале Никита Цмыг показал 5-е время, установив рекорд Беларуси (24,66).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Никита Цмыг стал 6-м в плавании на 50 м на спине на ЧЕ-2018, 18-летний россиянин установил рекорд мира
Белорус Никита Цмыг занял 6-е место в финальном заплыве на 50 метров на спине на чемпионате Европы-2018 по плаванию в Глазго.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)