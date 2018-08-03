​Viva Braslav: главный уикенд белорусского лета

За одни выходные здесь отдохнут 20 тысяч человек. За шесть лет организаторы создали такую атмосферу на фестивале, за которую Viva Braslav стали называть «белорусской Ибицей». Только если море есть в разных странах, то Браславские озёра делают этот Open Air уникальным.

В афише – артисты первых строчек хит-парадов лета, в программе – развлечения на любой вкус. Добавьте к этому декорации национального парка, жару – и вот рецепт идеального фестиваля. Сюда приезжают, чтобы оторваться от будней и устроить маленький отпуск. Всё, что было в Браславе – останется в Браславе.

А что будет, если пойдёт дождь? Ответ на этот вопрос точно знают в зоне кемпинга фестиваля. Праздник здесь продолжается при любых погодных условиях!

Те, кто приезжают сюда с палаткой, создают целую фестивальную деревню. Соседство довольно тесное, но очень доброжелательное. В этом году места проданы более чем для тысячи палаток, в каждой – по четыре человека. И этим людям очень нужен праздник.

После дождя обязательно будет радуга, и все вместе продолжат создавать атмосферу Viva Braslav-2018. Три дня и две ночи с небольшим перерывом на сон. А ведь шесть лет назад всё начиналось с обычной дискотеки на стадионе курортного Браслава.

Братья Олег и Евгений Лабуть сами выросли здесь, а после – буквально вырастили свой фестиваль. Говорят, когда начинали, такого успеха не ожидали. Сейчас масштаб с каждым годом растёт – это желание гостей и местных жителей. Побережье большое и места хватает всем. В этом году территория развлечений заняла 230 тысяч квадратных метров. Вот такая история о малой Родине и празднике для неё.

Одновременно на фестивале работают три сцены. В музыкальном меню круглосуточно – от популярной музыки до техно. Одна из главных целей, чтобы гости танцевали под живое исполнение тех, кто сегодня в топе музыкальных чартов.

Три дня на сцене друг друга сменяют популярные артисты и группы из Украины, России, Венгрии и Нидерландов. То, что невозможно передать словами, здесь всё объясняют друг другу музыкой.

Мелодии с браславского побережья будут звучать до вечера воскресенья. Но рекорд прошлого лета по количеству зрителей здесь уже побили, а значит, в следующем году продолжению быть. Viva Braslav – новый ракурс фестивального белорусского лета.