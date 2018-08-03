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​Viva Braslav: главный уикенд белорусского лета

04.08.2018 21:17 — Разное | ОНТ  
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За одни выходные здесь отдохнут 20 тысяч человек. За шесть лет организаторы создали такую атмосферу на фестивале, за которую Viva Braslav стали называть «белорусской Ибицей». Только если море есть в разных странах, то Браславские озёра делают этот Open Air уникальным.

В афише – артисты первых строчек хит-парадов лета, в программе – развлечения на любой вкус. Добавьте к этому декорации национального парка, жару – и вот рецепт идеального фестиваля. Сюда приезжают, чтобы оторваться от будней и устроить маленький отпуск. Всё, что было в Браславе – останется в Браславе.

А что будет, если пойдёт дождь? Ответ на этот вопрос точно знают в зоне кемпинга фестиваля. Праздник здесь продолжается при любых погодных условиях!

Те, кто приезжают сюда с палаткой, создают целую фестивальную деревню. Соседство довольно тесное, но очень доброжелательное. В этом году места проданы более чем для тысячи палаток, в каждой – по четыре человека. И этим людям очень нужен праздник.

После дождя обязательно будет радуга, и все вместе продолжат создавать атмосферу Viva Braslav-2018. Три дня и две ночи с небольшим перерывом на сон. А ведь шесть лет назад всё начиналось с обычной дискотеки на стадионе курортного Браслава.

Братья Олег и Евгений Лабуть сами выросли здесь, а после – буквально вырастили свой фестиваль. Говорят, когда начинали, такого успеха не ожидали. Сейчас масштаб с каждым годом растёт – это желание гостей и местных жителей. Побережье большое и места хватает всем. В этом году территория развлечений заняла 230 тысяч квадратных метров. Вот такая история о малой Родине и празднике для неё.

Одновременно на фестивале работают три сцены. В музыкальном меню круглосуточно – от популярной музыки до техно. Одна из главных целей, чтобы гости танцевали под живое исполнение тех, кто сегодня в топе музыкальных чартов.

Три дня на сцене друг друга сменяют популярные артисты и группы из Украины, России, Венгрии и Нидерландов. То, что невозможно передать словами, здесь всё объясняют друг другу музыкой.

Мелодии с браславского побережья будут звучать до вечера воскресенья. Но рекорд прошлого лета по количеству зрителей здесь уже побили, а значит, в следующем году продолжению быть. Viva Braslav – новый ракурс фестивального белорусского лета.

 
 
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За одни выходные здесь отдохнут 20 тысяч человек. За шесть лет организаторы создали такую атмосферу на фестивале, за которую Viva Braslav стали называть «белорусской...
 
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